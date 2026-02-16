Количество хозсубъектов в Прикамье за год сократилось более чем на 1 тыс. единиц

На 1 января текущего года в Пермском крае учтено 49 394 хозяйствующих субъекта, сообщает «Пермьстат». В их число входят организации, их представительства, филиалы, а также обособленные подразделения. По данным органа статистики, за год их количество уменьшилось на 1042 единицы (на 2,1%). Количество коммерческих юридических лиц в регионе составляет 37 585 тыс. (38 345 тыс. в прошлом году). Количество некоммерческих организаций за год уменьшилось с 11,1 тыс. до 10,8 тыс. Также в Прикамье сократилось число общественных организаций с 1358 до 1332. Количество религиозных организаций увеличилось с 513 до 516.