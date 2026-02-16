Уфимец обвиняется в вымогательстве и разбойном нападении

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ), разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и похищении паспорта у гражданина (ч. 2 ст. 325 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемый лично и через мессенджер, угрожал уфимке и требовал у нее 100 тыс. руб.

Кроме того, возле остановки «Школьная», он, угрожая пистолетом, похитил у мужчины мобильный телефон, паспорт и потребовал деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевший перевел ему 20 тыс. руб.

Майя Иванова