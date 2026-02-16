Петербуржцам обещают -7…-9 градусов, облачность с прояснениями и небольшой снег

Погоду в Санкт-Петербурге 16 февраля будет определять холодный антициклон, в связи с чем в городе ожидается облачная с прояснениями погода и местами небольшой снег, преимущественно в первой половине дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в Петербурге, согласно прогнозу, покажут -7…-9 градусов, в Ленинградской области — -7…-12 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, один–шесть м/с. Атмосферное давление составит около 760 мм рт. ст., что близко к норме.

Во вторник, 17 февраля, без существенных осадков. Ночью — -11…-13 градусов, днем — -7…-9 градусов.

Артемий Чулков