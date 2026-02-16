Работодатели начали предлагать пекарям блинов до 120 тыс. рублей

Работодатели предлагают специалистам по выпечке блинов зарплату до 120 тыс. руб., следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС. Текущая вилка составляет от 41,9 тыс. до 120,2 тыс. руб. в зависимости от опыта и навыков.

Медианная предлагаемая зарплата кулинаров в январе 2026 года достигла 68,9 тыс. руб. За пять лет доход в вакансиях для поваров, специализирующихся на приготовлении блинов, вырос на 66%, или более чем на 27 тыс. руб.

Самые высокие предложения зафиксированы в Магаданской области — 115,5 тыс. руб., Москве — 97,4 тыс. руб. и Камчатском крае — 93,5 тыс. руб. В январе работодатели разместили более 6,2 тыс. таких вакансий. Больше всего объявлений опубликовано в столице — свыше 660 (11%), Подмосковье — более 560 (9%), Краснодарском крае — более 290 (4%) и Свердловской области — более 260 (4%). В Республике Татарстан, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Ленинградской и Ростовской областях — по 3% от общего числа предложений.