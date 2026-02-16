В Кузбассе у мигранта отобрали российский паспорт из-за оскорбления властей

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области лишило приобретенного российского гражданства жителя областного центра. Выданный ему российский паспорт признан недействительным и изъят, сообщили в региональном главке полиции, добавив, что в течение 15 дней иностранец обязан самостоятельно покинуть территорию РФ.

По материалам ведомства, мужчина распространял в иностранных СМИ, а также в соцсетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, «дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления». Кроме того, говорится в сообщении ГУ МВД, он высказывал намерение оказать содействие иностранному государству, направленное против безопасности РФ.

Илья Николаев