На севере Прикамья за сутки выпало 70% месячной нормы осадков

Минувшей ночью под влиянием циклона прошли сильные снегопады на севере региона. Как сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края», в результате них к утру на нескольких метеостанциях отмечены новые максимумы по высоте снежного покрова, или переход его высоты через отметку в метр. Общее количество осадков достигло 26 мм в Чердыни, 24 мм — в Кочево, 23 мм в — Косе и Гайнах, что составляет 55-70% от месячной нормы февраля.

В Губахе высота снежного покрова достигла 106 см, Чердыни — 102 см, Березниках — 102 см, Бисере — 100 см, Косе — 94 см. Метеорологи назвали этот снегопад самым сильным в Пермском крае за нынешний сезон по величине суточной суммы осадков.