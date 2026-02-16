Подмосковный завод и «Протон-ПМ» не договорились по требованиям на 4,7 млрд рублей

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск АО «Дубненский машиностроительный завод» к АО «Протон-ПМ». Также частично удовлетворен встречный иск пермского предприятия. Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, суммы взысканных средств не известны.

Напомним, 7 июля 2018 года ДМЗ и «Протон-ПМ» заключили договор, согласно которому пермское предприятие должно было поставить свою продукцию на сумму свыше 5,264 млрд руб. до 31 декабря 2020 года. Весной 2024 года ДМЗ обратился в суд с заявлением о взыскании с пермской компании более 736,5 млн руб. Позже сумма иска была увеличена до 4,727 млрд руб. «Протон-ПМ», в свою очередь, потребовал с подмосковного контрагента свыше 49 млн руб. За просрочку оплаты по контракту. При этом стороны обсуждали возможность заключения мирового соглашения.

Дубненский машиностроительный завод, по данным открытых источников, занимается изготовлением и ремонтом авиационного управляемого вооружения, а также средств его наземного обеспечения.