В Екатеринбурге побит температурный рекорд тепла с 1997 года

В Екатеринбурге зафиксировали самое теплое 15 февраля с 1997 года. Об этом пишет канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среднесуточная температура воздуха 15 января составила -0,9 градусов, что больше нормы на 10,4 градуса. Дневной максимум достиг +3,2 градуса. В Свердловской области максимальная температура днем была в Михайловске — +4,2 градуса.

16 февраля ожидается -1..-3 градуса. В основном облачно, без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-9 м/с, с порывами до 12 м/с.

17 февраля днем ожидается температура в +2 градуса. Однако в последующие дни она снизится до -7...-9 градусов.

Анна Капустина