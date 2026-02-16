Роспотребнадзор: заразившиеся оспой обезьян петербуржцы ездили в Таиланд

Два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлены у граждан, вернувшихся из туристической поездки в Королевство Таиланд. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Заболевшие находятся в стационаре. Они находятся в удовлетворительном состоянии, угроза для жизни отсутствует. Роспотребнадзор провел эпидемиологическое расследование и организовал полный комплекс противоэпидемических мероприятий, добавили в ведомстве.

«Круг контактных лиц установлен, они находятся под постоянным медицинским наблюдением. Распространение инфекции предотвращено»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о выявлении двух случаев оспы обезьян в Петербурге.

Артемий Чулков