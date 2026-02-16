Кремль не планирует судиться с производителями товаров с изображением Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет подавать в суд на производителей сувенирной продукции с изображением Владимира Путина. По его словам, наличие таких товаров свидетельствует о популярности главы государства.

«Мы не планируем»,— ответил он на вопрос о возможных судебных исках в интервью ТАСС. В то же время господин Песков отметил, что администрация президента внимательно отслеживает, «нет ли чего-то, оскорбляющего личность». Такие случаи требуют решительных мер в рамках законодательства.

По мнению пресс-секретаря президента, продажа кружек, футболок и масок с портретами президента является одним из способов выражения чувств людей в современном мире.