NYT: Китай расширяет ядерный арсенал на высокогорных объектах

Спутниковые снимки секретных ядерных объектов в долинах юго-запада Китая показывают усилия Пекина по расширению своего арсенала в тот момент, когда разрушаются последние барьеры в мире, сдерживающие ядерное оружие, пишет The New York Times.

Издание приводит фото из космоса, на которых видны объекты в долинах Цитонг и Пинтонг в провинции Сычуань. Они были построены 60 лет назад в рамках «третьего фронта» Мао Цзэдуна, проекта по защите китайских лабораторий и заводов по производству ядерного оружия от ударов со стороны США или СССР. По мнению американских экспертов, там сейчас производятся начиненные плутонием сердечники ядерных боеголовок.

«На всех этих объектах наблюдалась эволюция, но, в целом, начиная с 2019 года эти изменения ускорились»,— приводит газета вывод эксперта по геопространственной разведке Ренни Бабиарца. По его оценкам, архитектура комплекса в Пинтонге аналогична Лос-Аламосской национальной лаборатории в США. А в Цитонге новые бункеры и крепостные стены, вероятно, используются для испытания химических соединений, которые взрываются, создавая условия для цепной реакции в ядерных материалах.

Согласно последней ежегодной оценке Пентагона, к концу 2024 года Китай располагал более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году, по прогнозам, их количество достигнет 1 тыс. Вашингтон серьезно беспокоит то, как этот более крупный и современный арсенал может изменить поведение Китая — особенно в отношении Тайваня, отмечает издание.

Эрнест Филипповский