Обама: проблемы демократов могут быть связаны с их старостью

Бывший президент США Барак Обама призвал Демократическую партию инвестировать в молодых политиков, чтобы добиться успеха на промежуточных выборах 2026 года и президентской гонке в 2028-м. Он добавил, что одной из причин его собственной победы в свое время стала молодость.

«Мне 64 года, я чувствую себя прекрасно, но половину упоминаний моих дочерей в соцсетях я не понимаю. В какой-то момент ты перестаешь быть таковым, как раньше», — сказал господин Обама в интервью блогеру Брайану Тайлеру Коэну (цитата по Politico).

По словам экс-президента, демократы добьются успеха, когда у них будут кандидаты, понимающие «дух времени» и проблемы будущего, а не прошлого. При этом он выразил оптимизм в связи с предстоящими выборами, назвав происходящее в администрации Трампа «клоунским шоу», которое объединит избирателей вокруг демократов.

Экс-президент США от Демократической партии — Джо Байден — стал самым пожилым действующим американским президентом. На момент ухода с должности ему было 82 года.