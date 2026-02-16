FT: Белый дом выступает против принятия закона об ограничениях для отрасли ИИ

Белый дом оказывает давление на инициаторов законопроекта об обязанности разработчиков моделей искусственного интеллекта внедрять различные меры по обеспечению общественной безопасности от различных рисков, связанных с новой технологией. Как сообщает Financial Times, авторами закона выступают власти штата Юта. Администрация президента США Дональда Трампа направила в их адрес отзыв, в котором выразила «категорическое несогласие» с законопроектом, а также назвала его «противоречащим программе администрации в области ИИ».

По информации FT, Белый дом не впервые противодействует попыткам установить более жесткий контроль над технологией. В 2025 году администрация Трампа дважды пыталась принять федеральный законопроект, который бы запретил штатам вносить собственные законы об искусственном интеллекте. Однако этому помешало сопротивление со стороны конгрессменов, сенаторов и губернаторов.

В декабре 2025 года Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым штаты, принявшие «обременительное» законодательство в области ИИ, могут лишиться федерального финансирования. Указом также была создана рабочая группа по судебным разбирательствам в сфере ИИ, которой поручено оспаривать законы штатов.

Влад Никифоров