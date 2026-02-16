Особый формат госаттестации будет продлен для школьников приграничных регионов

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о продлении особого порядка проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях в 2026 году.

«Руководствуясь принципом безусловного приоритета безопасности детей и педагогов, мы приняли решение о продлении особого формата проведения государственной итоговой аттестации»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Выпускникам оставят право выбора: они смогут сдавать ОГЭ или ЕГЭ либо получить аттестат по итогам промежуточной аттестации в школе.