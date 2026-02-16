Bloomberg: высокий спрос на ИИ ведет к дефициту чипов

Лидеры крупнейших технологических компаний заявляют о надвигающемся глобальном кризисе в индустрии потребительской электроники. Высокий спрос со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта на микросхемы DRAM, или динамическую оперативную память, создает дефицит этих компонентов при производстве смартфонов, ноутбуков, и других высокотехнологичных товаров.

По информации Bloomberg, стоимость одного типа DRAM взлетела на 75% с декабря по январь. Это объясняется тем, что, к примеру, новое поколение чипов Nvidia, использующих искусственный интеллект, потребляет столько же памяти, сколько «требуется для нескольких мощных персональных компьютеров». Стремительный рост цен на микросхемы памяти усугубляет истощение их запасов еще до того, как компании-лидеры в сфере ИИ начали реализовывать планы по строительству центров обработки данных.

Производители электроники вынуждены менять планы, уточняет агентство. В частности, Sony Group Corp. рассматривает возможность переноса дебюта своей следующей консоли PlayStation на 2028 или даже 2029 год, а китайские производители смартфонов сокращают вплоть до 20% целевые показатели поставок на 2026 год.

Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что дефицит DRAM сохранится в течение всего года, а цена DRAM вскоре может составлять до 30% от общей стоимости комплектующих недорогих смартфонов втрое больше, чем в начале 2025 года.

Влад Никифоров