В селе в Ярославской области введен режим ЧС после обрушения стены котельной

На котельной в селе Угодичи Ярославской области обрушились кровля и стена. Из-за аварии без отопления остались несколько многоквартирных домов, в которых проживают 300 человек.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале, для подачи тепла в дома подключена блочно-модульная котельная. Создан оперативный штаб, введен режим ЧС.

По словам главы, после подключения блочно-модульной котельной в дома поступит тепло «в самое ближайшее время». Он пообещал, что власти региона «подробно разберутся» в причинах обрушения кровли и стены на котельной.