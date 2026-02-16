Посол Степанов предупредил о рисках конфискации дипсобственности России в Канаде

Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что в случае конфискации российской дипломатической собственности в Канаде Москва будет вынуждена разорвать дипломатические отношения с Оттавой.

«Конфискация нашей дипсобственности означала бы разрыв дипотношений. Тем более, что некоторые радикальные общественные деятели тут, в условиях крайне недружественного отношения правительства Канады к нашей стране, призывают именно к этому»,— сказал господин Степанов в интервью «РИА Новости».

Дипломат выразил надежду, что Канада не будет конфисковывать дипсобственность России. При этом он подчеркнул, что Москва готова к любому сценарию.