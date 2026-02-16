Власти Великобритании намерены ограничить доступ детей к социальным сетям

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о намерении правительства запросить у парламента новые полномочия для оперативного регулирования безопасности детей в интернете.

«Как отец двоих подростков, я знаю, с какими трудностями и тревогами сталкиваются родители, заботясь о безопасности своих детей в интернете. Технологии развиваются очень быстро, и законодательство должно идти в ногу со временем. С моим правительством Великобритания будет лидером, а не последователем, когда речь идет о безопасности в интернете»,— приводятся слова господина Стармера на сайте правительства Великобритании.

Как указано в заявлении, среди возможных мер — введение минимального возраста для использования социальных сетей, ограничение доступа детей к VPN, если это подрывает меры безопасности, а также борьба с вызывающим привыкание дизайном, таким как бесконечный «скроллинг» ленты.

Кроме того, британское правительство намерено ужесточить регулирование чат-ботов на базе искусственного интеллекта, обязав их соблюдать нормы закона о безопасности в интернете (UK Online Safety Act).