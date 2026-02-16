«Ведомости»: глава «Юнармии» Головин может пойти в Госдуму от Кировской области

Глава детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Владислав Головин может возглавить региональную группу «Единой России» по Кировской области, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников допустил, что Владислав Головин может войти и в федеральную часть списка партии. Газета уточняет, что на последнем съезде «Единой России» в декабре 2024 года господина Головина включили в состав высшего совета партии.

На парламентских выборах 2021 года региональную группу «Единой России» по Кировской области возглавлял бывший губернатор региона Игорь Васильев. За ним шла Мария Бутина, которая и стала депутатом Госдумы.

28-летний Владислав Головин возглавил «Юнармию» в декабре 2024 года. В 2022 году участвовал в боевых действиях, в том числе в боях в Мариуполе, где лишился ноги. В октябре того же года президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

Выборы в Госдуму запланированы на 20 сентября 2026 года.