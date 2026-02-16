Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лошадиная фамилия

Как часовщики и ювелиры подготовились к китайскому Новому году

17 февраля наступает Новый год по восточному календарю — год Огненной Лошади. Лошадь в китайском гороскопе символизирует энергию Ян, воплощая собой неукротимую страсть и жажду жизни, выносливость и стремление к свободе. Профиль благородного животного с развевающейся гривой послужил вдохновением для многих ювелирных дизайнеров. От детской лошадки до гордого мустанга.

Броши «Маленькое вечное», золото, кварц, бриллианты, Dzhanelli

Брошь «Лошадка-скакалка», золото, халцедон, Epic Jewellery

Кольца «Ход конем», золото, эмаль, Liza Borzaya

Подвеска «Лошадка», серебро, позолото, Qari Qris

Брошь, белое золото, бриллианты, Mousson Atelier

Серьги-подковы, золото, бриллианты, Aliita (ЦУМ)

Серьги Horse, серебро, камея, Amedeo

Подвеска Horse Head, серебро, позолота, Thomas Sabo

Серьги Cavallo, серебро, позолота, эмаль, Bottega Veneta

Часовщики чаще представляют себе лошадь стремительным скакуном, несущимся во весь опор. Изобразить на крошечном циферблате динамичный галоп — их главная художественная задача. Ее решают резчики и граверы, мастера-эмальеры и мозаичисты, специалисты по лаковой и живописной миниатюре. Так что «зодиакальные» часы в канун китайского Нового года — отличный повод продемонстрировать свои артистические ремесла и высокохудожественное мастерство. Если гарцующего скакуна не видно на циферблате, стоит поискать его на роторе автоматического завода с обратной стороны корпуса.

Часы Metiers D’art the Legend of the Chinese Zodiac – Year of the Horse, розовое золото, платина (по 25 экз), горячая эмаль, Vacheron Constantin

Часы Reverso Tribute Enamel Horse, розовое золото, эмаль, гравировка, Jaeger-LeCoultre

Часы Altiplano Zodiac Edition – The Horse Edition, белое золото, бриллианты, эмалевая миниатюра от Аниты Порше, Piaget

Часы Tourbillon Puzzle Fire Horse, красное золото, паззл с миниатюрной росписью, уникальный экземпляр, Louis Moinet

Часы Perpetual Moon 41.5 Red Gold Year of the Horse, розовое золото, авантюриновое стекло, функция лунных фаз, микро-скульптура из золота, гравировка, серия 8 экз., Arnold &amp; Son

Часы Spirit of Big Bang Year of the Horse, карбон, золото, маркетри из карбона, серия 88 экз., Hublot

Часы Dior Grand Soir Year of the Horse, розовое золото, сталь, желтые и синие сапфиры, спессартины, аметисты, Dior

Часы La Esmeralda Tourbillon ‘A Secret’ Eternity Edition, красное золото, микро-скульптура, эмаль, гильоширование, Girard-Perregaux

Часы Chinese New Year Automatic 36mm, розовое золото, серия 8 экз., Harry Winston

Часы Riding the Clouds, пластик с напечатанным изображением, кварцевый механизм, Swatch

Часы Year of the Horse Limited Edition, сталь, Oris

Часы Portugieser Automatic 42 Year of the Horse, сталь, IWC

Часы Villeret Calendrier Chinois Traditionnel, платина, функция вечного китайского календаря, серия 50 экз., Blancpain

Часы Equestrian G-Timeless Metier d’Art, розовое золото, маркетри из дерева, серия 40 экз., Gucci

Часы Year of the Horse Super Seville, сталь, позолота, кварцевый механизм, серия 888 экз., Bulova

Нина Спиридонова

