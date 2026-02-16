Лошадиная фамилия
Как часовщики и ювелиры подготовились к китайскому Новому году
17 февраля наступает Новый год по восточному календарю — год Огненной Лошади. Лошадь в китайском гороскопе символизирует энергию Ян, воплощая собой неукротимую страсть и жажду жизни, выносливость и стремление к свободе. Профиль благородного животного с развевающейся гривой послужил вдохновением для многих ювелирных дизайнеров. От детской лошадки до гордого мустанга.
Часовщики чаще представляют себе лошадь стремительным скакуном, несущимся во весь опор. Изобразить на крошечном циферблате динамичный галоп — их главная художественная задача. Ее решают резчики и граверы, мастера-эмальеры и мозаичисты, специалисты по лаковой и живописной миниатюре. Так что «зодиакальные» часы в канун китайского Нового года — отличный повод продемонстрировать свои артистические ремесла и высокохудожественное мастерство. Если гарцующего скакуна не видно на циферблате, стоит поискать его на роторе автоматического завода с обратной стороны корпуса.