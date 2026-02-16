Эрдоган отложил визит в ОАЭ из-за болезни президента шейха Аль Нахайяна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес запланированный на 16 и 17 февраля визит в ОАЭ из-за проблем со здоровьем у шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна.

Заявление канцелярии президента Турции приводит издание Haberler. В нем указано, что Реджеп Тайип Эрдоган и шейх Аль Нахайян провели телефонный разговор. Господин Эрдоган пожелал президенту ОАЭ скорейшего выздоровления. Стороны договорились, что президент Турции посетит ОАЭ позднее.

Офис президента Турции сообщал, что на встрече Реджепа Тайипа Эрдогана и шейха Аль Нахайяна ожидалось подписание двусторонних договоров. Там уточняли, что 17 февраля господин Эрдоган направится с официальным визитом в Эфиопию.