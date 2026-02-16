Покупатели заселили новостройки

По итогам 2025 года доля новостроек в структуре сделок с жильем в крупных российских городах выросла на 2 процентных пункта, до 35%. Этому способствовало ухудшение условий по ипотеке для готовых квартир при сохранении льготных программ на новое жилье. У вторичного рынка сохраняется большая доля по числу сделок из-за дефицита новостроек в части регионов и необходимости продажи имеющегося жилья перед покупкой.

Доля новостроек в общем числе сделок с жилой недвижимостью в 32 городах России по итогам 2025 года выросла до 35% против 33% годом ранее, подсчитали аналитики ЦИАН. Причиной они называют ухудшение ипотечных условий на вторичном рынке при сохранении льготных программ для новостроек.

По данным Frank RG, по итогам декабря 2025 года средний размер ипотечного кредита на вторичном рынке вырос на 33% год к году, до 3,6 млн руб., средняя ставка составила 20,8%. На первичном рынке средний размер кредита сократился на 3%, до 5,9 млн руб. Как сообщали в «Дом.РФ», общее число выданных ипотечных кредитов в 2025 году снизилось на 26%, до примерно 1 млн штук, объем выдачи сократился на 9%, до 4,4 трлн руб. При этом выдача по льготным программам осталась почти на уровне 2024 года: 611 тыс. кредитов на 3,5 трлн руб., указывали в «Дом.РФ».

Согласно ЦИАН, разрыв в числе сделок между первичным и вторичным рынками сократился в большинстве городов.

Наиболее заметно увеличилась доля новостроек в структуре сделок в Барнауле — с 24% до 35%. В Ростове-на-Дону показатель вырос с 44% до 53%, в Оренбурге — с 25% до 32%. Снизилась доля новостроек в Краснодаре (с 51% до 48%), Москве (с 51% до 49%), Санкт-Петербурге (с 39% до 37%), Сочи (с 29% до 24%) и Челябинске (с 25% до 24%).

Самая большая доля первичного рынка в структуре сделок — в Тюмени, Хабаровске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Владивостоке (50–55%). Это единственные локации, где более половины от всех продаж приходится на новостройки. Как отмечают в ЦИАН, в лидерах по доле первичного рынка крупные межрегиональные центры с высокими темпами жилищного строительства.

Минимальная доля новостроек в структуре сделок — в Томске, Омске, Тольятти, Сочи и Челябинске (14–24%, то есть на одну сделку на первичном рынке приходится от трех до шести сделок на вторичном). В этих локациях наблюдается явный дефицит нового жилья, замечают аналитики.

По словам ведущего аналитика ЦИАН Елены Бобровской, в целом сохраняющаяся большая доля вторичного рынка в структуре продаж связана с нехваткой новостроек в ряде городов и с тем, что покупка нового жилья часто требует предварительной продажи имеющегося.

Александра Мерцалова