Умерла петербургская журналистка Наталья Бабаджанян

На 68-м году жизни от онкологического заболевания скончалась петербургская журналистка Наталья Бабаджанян. Об этом сообщили 15 февраля в городском отделении Союза журналистов России.

Наталья Бабаджанян закончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1980-м году. В разное время она была корреспондентом агентства «Интерфакс», финансовым обозревателем ТАСС в Петербурге, возглавляла ИА «Росбалт», РИА «Росбизнесконсалтинг» и «Агентство бизнес новостей». В последние годы работала в структурах военно-строительного комплекса.

Журналистка умерла накануне. Петербургское отделение Союза журналистов выразило соболезнования родным и близким Натальи Бабаджанян.

«Ее уход — большая утрата для семьи, коллег и всех, кто ее знал»,— говорится в публикации объединения.

Артемий Чулков