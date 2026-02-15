Умерла петербургская журналистка Наталья Бабаджанян
На 68-м году жизни от онкологического заболевания скончалась петербургская журналистка Наталья Бабаджанян. Об этом сообщили 15 февраля в городском отделении Союза журналистов России.
Фото: Петербургское отделение Союза журналистов России
Наталья Бабаджанян закончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета в 1980-м году. В разное время она была корреспондентом агентства «Интерфакс», финансовым обозревателем ТАСС в Петербурге, возглавляла ИА «Росбалт», РИА «Росбизнесконсалтинг» и «Агентство бизнес новостей». В последние годы работала в структурах военно-строительного комплекса.
Журналистка умерла накануне. Петербургское отделение Союза журналистов выразило соболезнования родным и близким Натальи Бабаджанян.
«Ее уход — большая утрата для семьи, коллег и всех, кто ее знал»,— говорится в публикации объединения.