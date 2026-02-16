Кадры не чувствуют прежнего спроса

В России снижается спрос на рабочую силу — такой вывод можно сделать из данных Росстата о кадровых потребностях работодателей, о которых они обязаны сообщать в службы занятости. Тренд подтверждают и данные рекрутинговых сервисов: число вакансий падает, резюме — растет. Эксперты отмечают, что в 2026 году соискателям придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу.

Статистика о потребности работодателей в работниках, о которой они заявляют в государственные службы занятости, представлена в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России» за 2025 год.

Согласно этим данным, в декабре работодатели сообщили в государственные службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий — это на 13% меньше, чем было годом ранее, в декабре 2024-го.

Снижение показателя относительно ноября 2025-го составило 9%. Уровень безработицы при этом подрос с 2,1% в ноябре до 2,2% в декабре.

Отметим, что максимума показатель потребности организаций в работниках, как следует из данных Росстата, достиг к середине 2024 года — тогда в июне он был равен 2,124 млн вакансий. Далее он в целом устойчиво снижался (с сезонным увеличением летом 2025 года).

В декабре 2025-го максимальным падение заявленного спроса на рабочую силу было в Приволжском федеральном округе: в годовом сравнении показатель сократился на 23%, до 261 тыс. вакансий. Меньше всего спрос на работников сократился в Центральном федеральном округе: на 8%, до 387 тыс. При этом число вакансий в Северо-Западном округе продемонстрировало рост на 8%, до 205 тыс.

У рекрутеров — схожая в Росстатом по тенденции статистика.

По данным SuperJob, в 2025 году число вакансий в РФ сократилось на 12% относительно 2024-го, а число резюме выросло на 19%. «В 2026 году соискателям придется прилагать больше усилий, чем раньше, чтобы найти работу»,— отметили в пресс-службе этого сервиса.

«Мы видим сокращения работников в таких секторах, как логистика, строительство и промышленный сектор»,— добавляет директор по развитию компании HRlink Дмитрий Махлин. Работодатели, по его словам, стараются избавиться от «сотрудников-пассажиров» и оставить тех, чья работа понятным образом влияет на результаты бизнеса.

Эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков считает, что нижняя точка падения спроса на труд еще не пройдена. «Росстат фиксирует значительный прирост работающих по гражданско-правовым договорам — с нескольких сотен тысяч до 2 млн. Возможно, компании переводят на такие договоры тех, кого планируют сократить в ближайшее время»,— говорит Игорь Поляков.

В то же время профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская отмечает, что показатель числа поданных работодателями в Росстат вакансий не отражает ситуацию на рынке труда в полной мере. «Никакой ответственности за указание неточных сведений компании не несут, поэтому те, кто не использует государственные службы занятости для подбора на вакантные места сотрудников, могут заполнять эту форму произвольно»,— говорит эксперт.

В Минтруде “Ъ” пояснили, что кадровые консультанты служб занятости берут в работу те вакансии, по которым компании попросили помощи в их заполнении.

«Если работодатель предпочитает подбирать кандидата самостоятельно, то кадровые центры направляют на такие вакансии только обратившихся подходящих соискателей»,— уточнили в министерстве.

Кроме того, как указывает и. о. гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов, на точность данных Роструда влияет и то, что компании все чаще применяют долгосрочные стратегии найма: взаимодействие с вузами и колледжами, создание собственных учебных центров, создание рекомендательных программ, «тихий наем». Это помогает бизнесу формировать кадровый резерв, который позволяет закрывать кадровую потребность еще до открытия вакансии, отмечает эксперт.

Тем не менее данные о числе вакансий все же позволяют отследить общий тренд развития рынка труда, тем более что доля тех, кто готов добросовестно взаимодействовать с кадровыми сервисами государства, могла вырасти в последние годы благодаря реформе государственных служб занятости в регионах (прошла в 2022–2023 годах; подробнее см. “Ъ” от 11 марта 2025 года), отмечает Елена Варшавская.

Анастасия Мануйлова