На реконструкцию стадиона «Труд» в Чебоксарах выделили 274,3 млн рублей
На реконструкцию футбольного поля на стадионе «Труд» выделили 274,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит выполнить устройство футбольного поля, монтаж модульных зданий и трибун, установку ограждений. Также в перечень работ входят внутренние инженерные сети, наружное освещение, благоустройство территории, включая проезды, тротуары и газоны.
Работы должны быть завершены до 1 июля 2027 года. Средства выделены из республиканского бюджета.