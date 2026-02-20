Экотуризм на Ладоге: карта электроподзарядки

На территории отелей сети «Точка на карте» (Приозерск, Сортавала, Видлица) и «Игора. Времена года» начали работать современные станции для зарядки электромобилей — одни из первых при отелях в России. Зарядка аккумулятора машины на установленной там Э3С мощностью 60 кВт займет чуть более часа, на Э3С мощностью 22 кВт — не более пяти часов.

Инициатива направлена на создание комфортной инфраструктуры для владельцев электротранспорта и на поддержку экологичного туризма вокруг Ладожского озера. «Проект вносит существенный вклад в развитие внутреннего туризма — путешествия вокруг Ладожского озера становятся более комфортными и экологичными,— отмечает коммерческий директор управляющей компании "Новое Сервисное Бюро" Алексей Казьмин.— Примечательно, что рынок электромобилей в России демонстрирует устойчивый рост: если в 2021 году их число было сравнительно невелико, то к 2025-му парк электромобилей и гибридов достиг 140 тысяч единиц. Это впятеро больше».

Выпускает станции российский завод «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК») по заказу ООО «РН-Энерго» — оператора сети электрозарядных станций «Заряди авто». Электрозарядные станции — полностью отечественная разработка, включая программное обеспечение от компании «НЭК.Тех». Найти ближайшую Э3С и оплатить услугу можно с помощью мобильного приложения «Заряди авто». В режиме онлайн пользователю доступна информация о свободных стойках и действующих тарифах.