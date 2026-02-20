От флорентийских дворцов до Петергофа и Царского Села

Возрождение городского дворца и загородных резиденций станет центральным сюжетом лекции искусствоведа, историка архитектуры Елизаветы Лихачевой 24 февраля в отеле Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo.

Многие современные мегаполисы, к числу которых относится и Петербург, невозможно представить без исторических дворцов, которые изначально создавались как аристократические резиденции, а в облике современного города транслируют связь времен. Бывшие царские особняки не только формируют локальный архитектурный ландшафт, но и становятся туристическими магнитами — как музеи, креативные общественные пространства или правительственные объекты, где проводятся торжественные официальные мероприятия.

Типология городского дворца и загородной резиденции, берущая начало еще в Древнем Риме, заново возобновляется в XV веке во Флоренции, в эпоху Возрождения.

Лектор расскажет, кому принадлежит авторство первых городских дворцов, какие архитектурные подходы к этому сюжету применяли зодчие и по каким канонам создавались такие знаковые резиденции, как Зимний дворец, Петергоф или Царское Село.

Елизавета Лихачева — специалист по раннему итальянскому барокко и музейный эксперт. Она работала в Государственном музее Константина и Виктора Мельниковых, была директором Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева, а потом — директором ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Лекция пройдет в рамках Клуба идей и знаний Anima Libera — просветительского и творческого проекта команды отеля. Цель клуба — объединять единомышленников и открыто говорить о важном. До и после лекций у гостей есть возможность обсудить насущные вопросы в непринужденной атмосфере свободной дискуссии.