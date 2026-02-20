Пять модных бань Петербурга

«Кабы не баня, все бы мы пропали» — нехитрая пословица вобрала в себя любовь русского человека к бане. Эта любовь прошла проверку временем. В Петербурге первые бани появились практически одновременно с началом строительства города: историки утверждают, что уже в 1707 году по соседству с гаванью находились солдатская и торговые бани, а к 1730–1740 годам счет баням в Северной столице велся уже чуть ли не на десятки.

Сегодня банная культура расцвела: свои банные пространства создают отели, загородные клубы и даже спортивные залы. Спа, термы, сауны, иммерсивные парные с тематическими ресторанами — выбор у любителей шайки и дубового веника с каждым днем становится шире. Да и самих любителей парения становится все больше: по данным NF Group, по итогам 2025 года посещаемость термальных комплексов, функционирующих не менее года, в среднем по РФ выросла на 8% в сравнении с показателем 2024-го.

Редакция «Коммерсантъ Стиль Клуб» составила пятерку петербургских бань — разных по атмосфере, характеру и формату, — каждая из которых стала магнитом для апологетов банной культуры.

Siberia: новый трендсеттер

Несмотря на то что банному спа-комплексу Siberia нет еще и года, он сразу же заявил о себе как об одном из самых масштабных банных спа-комплексов города. На площади 2400 кв. м развернулся оазис, где развивают и творчески переосмысливают традиции сибирской бани. В премиальном банном комплексе пять аутентичных парных и банно-массажных пространств, а также ресторан сибирской кухни. По замыслу идеолога проекта Нестора (Сергея Нестерова), главного судьи Национальной банной ассоциации РФ, гости комплекса могут без дальних перелетов перенестись в атмосферу сибирской деревни или Горного Алтая. За погружение в тему отвечают 10 иммерсивных авторских программ. Травы, банные ритуалы, даже интерьер — каждая деталь продумана до мелочей.

За интерьер отвечает архитектор Наталья Белоногова (NB Studio). Деревенскую баню «Мовня» она наделила характером сибирской глубинки. Здесь можно отдохнуть на русской печи, расслабиться в массажно-помывочной комнате, набрать из колодца ледяной воды для контрастных процедур. Здесь вспоминаются самые уютные моменты деревенского детства: теплые бревенчатые стены родного дома, аромат чая из самовара, домотканые коврики и лоскутные одеяла на печи.

В «Монастырской» бане царят умиротворение и спокойствие. Узкие окна пропускают лучи света, которые создают ощущение таинства. Качели для отдыха, звучание традиционных и плоских деревянных колоколов настраивает на погружение в свой внутренний мир.

Шаманская баня «Саман» выполнена из дерева и глины и соединяет этнические черты Горного Алтая и мистический антураж. Она окурена благовониями из диких трав и наполнена звуками бубнов и варганов. Таинственную и чарующую атмосферу усиливают шаманский гонг, качели в парной и контрастное дождевание.

В алтайской бане «Аил» есть парная с инсталляцией горной реки, каменный грот с горячими купелями, массажная зона, холодная купель и душевые. Таежная баня «Берлога» — пространство, наполненное духом зимней сибирской тайги. Качели для отдыха, массажная комната, процедуры с большим количеством снега и льда, яркие контрасты — здесь забывается городской шум и рождается чувство гармонии с природой. Дополняет картину ресторан, развивающий банную тему через гастрономию: в фокусе внимания шеф-повара Ивана Иванова популярные кулинарные сюжеты Алтая и Сибири.

Воронинские бани: знаменитые «Фонари»

Построенные в 1870–71 годах во дворе доходного дома купца Михаила Воронина по проекту архитектора Павла Сюзора, «Народные бани М. С. Воронина» быстро заслужили репутацию лучших в Европе. Сюзор прославился умением внедрять в проекты технологические новшества, а Воронин был способен эти новинки оценить: он был не только купцом, но и ученым-биологом, членом-корреспондентом Императорской академии наук, основоположником российской микологии и фитопатологии, то есть человеком прогрессивным и при этом состоятельным.

В строительство бань он вложил 200 тыс. рублей, оснастив комплекс по последнему слову техники. Проект предусматривал вентиляцию и подогрев воздуха. Температура воды в мраморных бассейнах также могла регулироваться, а поступала вода из артезианского колодца. Обставили бани по-королевски: изящная мебель в стиле Людовика XVI, сводчатые потолки. При этом посещать их могли представители и низших и высших классов общества, правда залы и входы для разных сословий различались. Воронинские бани имели оглушительный успех: в первые же 10 лет работы они приняли 433 тыс. посетителей. Поскольку располагались они на Фонарной улице, то были мгновенно переименованы народом в «Фонари».

В 30-е годы XX века Фонарные бани превратились в безликий «№43». Таковыми они оставались до 2006 года, когда были закрыты по причине ветхости. Примечательно, что все эти 70 с лишним лет они считались богемным местом и зачастую сюда можно было попасть только по протекции одного из сотрудников, так как в кассе билетов не было. Эти бани облюбовала ленинградская богема. Здесь читали стихи и рассуждали о живописи. Одним из завсегдатаев «Фонарей» был Сергей Довлатов, увековечивший их в «Записных книжках»: «Как-то мы сидели в бане. Вольф и я. Беседовали о литературе. Я все хвалил американскую прозу. В частности — Апдайка. Вольф долго слушал. Затем встал. Протянул мне таз с водой. Повернулся задницей и говорит: — „Обдай-ка!"» Сергей Вольф — поэт, друг Довлатова, также любивший «Фонари».

В 2016 году началась грандиозная реставрация обветшавших бань. Дизайнеры бюро Юны Мегре Megre Interiors вместе с реставратором Рафаэлем Даяновым и идейным руководителем проекта Артемом Шахназаровым по историческим чертежам и фотографиям восстановили оригинальные элементы декора, сохранив и модернизировав исторические печи и спроектировав новые классы. На втором этаже располагается лобби с камином и мягкими диванами, а также Исторические (мужской и женский) классы. На изразцах камина в мужском классе увековечены даты начала и завершения строительства бани в XIX веке. В женском классе есть деревянные кабины, воссозданные по старинным гравюрам.

Спа-комплекс на курорте «Игора»

Курорт «Игора» открыл обновленный спа-комплекс с панорамным бассейном и рекордным количеством спа-процедур: их здесь около двух сотен. В пространстве красоты нового формата все создано для глубокого восстановления и внутреннего баланса. Для уединенного отдыха здесь есть приватные пространства — сьюты. В каждом из них большой хаммам, контрастные купели и баня на выбор: русская или альпийская с наполнением из трав и сухоцветов.

Здесь легко и незаметно пролетает целый день — и для гедониста-одиночки, и для влюбленных пар, и для дружных семей, и для веселого девичника. В русской бане проводят парение с вениками, а в хаммаме есть несколько спа-программ на выбор: мягкий пилинг из свежемолотого кофе, традиционный ритуал очищения тела черным мылом и рукавичкой кесе, или турецкий пенный уход.

«Мастерская пара»: от Европы до сказок Пушкина

У этого банного комплекса, расположенного в самом сердце Петербурга, две необычные ипостаси, которые гармонично дополняют друг друга: европейская и сказочная. Баня «Европа» построена в стиле альпийского шале и рождает ассоциации с обаянием европейского континента. Натуральное дерево и камень, умиротворяющая палитра оттенков — вы словно в уютном домике среди зеленых лугов и горных долин. У каждого парения свой ритуал. Первый пар, разгоняемый веерами и пушистыми вениками, мягок. Под звук колокольчиков коши и тибетских чаш он обволакивает тебя ароматами альпийских трав и итальянского апельсина.

Основное парение индивидуально. В ход идут ароматные дубовые веники, после чего начинается легкий массаж веником можжевеловым. Далее ритуал расслабления: релаксация в теплой цитрусовой купели, пеленание на луговом сене под звуки музыкальных инструментов — и спа-ритуал: мягкое проминание одной из выбранных зон. В финальном паре — аромамедитация с укутыванием в просоленную простынь.

Баня «Под дубом» погружает в атмосферу пушкинских сказок: вековой дуб, волшебный лес, мир, где оживают лесные тайны. Здесь можно попариться в дубовом гнезде или на качающейся полке, а мастера пара, будто волшебники из лукоморья, будут постепенно раскрывать секреты традиционной русской бани. Первый пар напоен ароматами хвойного леса и ягод, он прогревает гостей под стрекотание сверчков и шаманский бубен. Основное парение также индивидуально: дубовые веники, проливание минеральной водой, глубокий массаж можжевеловым веником на ярком пару и охлаждение головы пихтовым домиком. В финале — ритуал очищения березовым веником с пышной ароматной пеной и расслабление с медитацией на душистом сене.

«Бор 812»: бани с характером

Густой душистый пар в морозный день, шелест дубовых веников, аромат пихты и сочного цитруса в парении «Зимняя сказка»: два пармейстера работают синхронно и бережно, чередуя целебный пар и веники, затем растирая тело ароматным апельсиновым льдом и медом с пихтой, позволяя вам полностью расслабиться. Следом контрастное погружение в холодную купель и завершающий ритмичный догрев дубовыми вениками. И отдых в сеннике под одеялом с согревающим глинтвейном в окружении зимнего соснового леса.

Это лишь одна из программ в обширном меню банного комплекса «Бор 812», расположенного недалеко от Финского залива, в поселке Солнечное в 30 минутах езды от Петербурга. Бань здесь восемь: можно попариться по-белому в классической уютной бане с трехуровневой печью или по-черному — с настоящим русским паром, который оценят любители традиций и крепкого жара. Скрытая от посторонних глаз «Охотничья» баня обставлена в стиле охотничьего домика, а «Рыбацкая» оформлена в духе рыбацкой избы. «Сибирская» баня — традиционный банный дом из корабельной сосны с классической печью-каменкой на дровах, создающей крепкий жар. «Петровская» баня, или сауна по-царски на дровах, — просторный комплекс с комнатами для банных процедур и для отдыха.

Баню «Бочка» называют легендарной: она построена в виде гигантской бочки с видовой террасой на крыше, и интерьер с многоярусной парной всегда удивляет гостей-новичков. Баню «Воронеж. Работаем по Праге» также называют «тайным местом для настоящих разведчиков». «Это баня о свободе, о завершении важного этапа, о победе», — объясняют пармейстеры. Она названа в честь знаменитой специальной операции cоветских спецслужб, которая стала последним победным шагом в Великой Отечественной войне. «Думаете, мы вам еще что-то расскажем? Нет, эта двухэтажная баня такая же секретная, как и операция, в честь которой она была названа»,— улыбаются сотрудники комплекса «Бор 812».

Светлана Куликова