Сто пятьдесят лет гостеприимства

История первого российского гранд-отеля уходит корнями в начало XIX века, когда на углу современных Михайловской и Итальянской улиц располагалась гостиница купца 3-й гильдии Жана Лукича Кулона, уже тогда считавшаяся лучшей в Петербурге. Через некоторое время новый владелец, господин Клее, назвал ее «Россией», но в историю города отелю предстояло войти под другим именем. После пожара в 1871 году здание передали акционерному обществу, и 28 января 1875-го по завершении восстановления, в нем открылась гостиница «Европейская» — именно с этой даты ведется официальное летоисчисление отеля..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа» Следующая фотография 1 / 4 Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа» Фото: «Гранд Отель Европа»

На протяжении всех полутора веков этот адрес находится в первых строках рекомендаций самых искушенных и взыскательных путешественников. Принимая венценосных особ и выдающихся политиков, щедрых меценатов и гламурных оперных див, отель сохранил в своих архивах тысячи свидетельств. Изобилие исторической фактуры превратило работу над книгой «"Гранд Отель Европа" est. 1875» в процесс настолько же захватывающий и увлекательный, сколь сложный.

«Хорошая книга — это всегда своего рода исследование. Мы изучили огромное количество материала. Нам предстояло рассказать не только об истории отеля, но и об истории Петербурга и России; раскрыть, как устроена гостиница, показать ее изнутри: структуру, инженерные решения, ибо проект изначально был нерядовым; вписать в ткань повествования истории его выдающихся гостей. Книга получилась очень насыщенной по содержанию, а особую ценность ей придают раритетные фотографии»,— рассказывает генеральный директор издательства «Галерея Печати» Павел Хазанов.

С момента как он распахнул двери для первых постояльцев, отель стал отражением эпохи. Новая «Европейская» соответствовала последнему слову не только архитектурной моды, но и технического прогресса. Здесь первыми внедрялись технические новшества и останавливались самые именитые гости: европейские актрисы-соперницы конца XIX века Элеонора Дузе и Сара Бернар, Иван Тургенев, Иван Айвазовский, другие художники и артисты, поэты и музыканты, аристократы и дипломаты. Отель выбирали гости, считавшиеся вершителями судеб целых государств: президенты и министры, короли и принцы. Принц Чарльз, нынешний король Великобритании Карл III, четыре дня гостил в отеле в мае 1994 года.

«Судьба "Гранд Отеля Европа", или гостиницы "Европейская", неразрывно связана с жизнью города, который на протяжении двух веков был столицей Российской империи, а в наше время остается культурным центром страны»,— рассказывает генеральный директор «Гранд Отеля Европа» Юлия Пашковская.

На страницах книги судьбы исторических личностей — деятелей культуры, политиков, предпринимателей — переплетаются с эпизодами из жизни сотрудников отеля. В числе последних, например, Федор Кудрявцев, который в начале XX века устроился туда работать буфетным мальчиком. Спустя годы он оставил воспоминания «Повесть о моей жизни», позволившие увидеть жизнь гостиницы изнутри. «Меня в первый же день одели не только в форменную куртку и передник, но и научили, как надо есть с тарелки и держать нож и вилку, с помощью которых я еще никогда не ел,— пишет Кудрявцев в своих мемуарах.— Я дружил с мальчиками, с которыми жил в одной комнате при гостинице, в полуподвале. Здесь у каждого мальчика была отдельная кровать с подушкой, простыней и одеялом. Клопов, блох и вшей здесь не было. За чистотой в комнате следила горничная. Она же меняла и постельное белье...»

В каждой строчке сквозит забота о сотрудниках: уже тогда руководство гостиницы понимало связь между этой заботой и первоклассным сервисом.

Изначально логотипом «Европейской» было изображение одного из легендарных петербургских памятников — Медного всадника. Этот рисунок в начале XX века был отчеканен на пуговицах персонала, и по воле счастливого случая в отеле сохранилась одна из таких пуговиц от шинели швейцара. Находке было суждено сыграть значимую роль в выборе облика для юбилейного издания.

В процессе подготовки книги редактор издательства Владимир Семенов искал яркую запоминающуюся деталь для ее обложки. «Лацкан пиджака на ней был изображен и визуально, и тактильно красиво, но мне чего-то не хватало… Какого-то завершающего штриха, который собирал бы образ воедино. И вдруг перед моим мысленным взглядом предстала эта пуговица — и меня осенило: вот та самая деталь!»— вспоминает он.

Изображение пуговицы стало украшением издания: она расположена на лацкане форменного пиджака, в виде которого выполнена обложка.

Книга отражает пять важнейших для гостиницы периодов: золотую эпоху 1875–1916 годов, время после революции (1917–1945), времена «Интуриста» (1946–1987), возрождение 1988–1990 годов и современную историю (1991–2025). Издание также погружает читателя в мир петербургского гостеприимства первой половины XIX века, когда гостей принимал отель Жана Кулона, заслуживая добрую репутацию среди постояльцев.

«Эта книга отнюдь не ставит точку, а, напротив, открывает новые, еще неизведанные перспективы, потому что история отеля продолжается!»— заключает Юлия Пашковская, генеральный директор отеля, сумевшего стать не только свидетелем истории нашего города, но и одним из его главных действующих лиц.

Светлана Куликова