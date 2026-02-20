Прикоснуться к безмятежности

Неуловимым образом и незаметно для себя многие жители мегаполисов на разных концах планеты воплотили в реальность сценарии героев Мишеля Уэльбека, отринув спокойствие ради достижений и подчас иллюзорных новых горизонтов. В итоге безмятежность обрела статус новой ценности — как и возможность распоряжаться своим временем и находить его только для себя. Иными словами, в современном мире возвращение в зону комфорта стало едва ли не таким же вызовом, каким когда-то считался выход из нее. Жизнь в режиме преодоления и гонки все чаще кажется единственно возможной, но почему бы не попробовать вернуть себе статус как минимум соавтора сценария?

Пространство и время

Время для себя предполагает полную свободу наполнения. Новая территория этой свободы — обновленный спа-комплекс всесезонного курорта «Игора». Измерима ли забота о себе в цифровых показателях? «Счастливая арифметика» спа-комплекса курорта «Игора» — приятный повод об этом задуматься. Две сотни спа-процедур, 3 тыс. кв. м. Ощущение приватности, на которое то и дело покушаются во внешнем мире, в этом оазисе умиротворения стоит во главе угла. Вы на территории восстановления сил, эмоционального баланса и личных границ.

Переступив порог просторного панорамного бассейна площадью 250 кв. м, невольно подавляешь желание немедленно запечатлеть идеальную водную гладь, в которой отражаются пушистые заснеженные ели и пронзительно яркое зимнее небо и приветливо бликуют солнечные лучи. Перед нами действительно визуальный рай, но стоит преодолеть цифровые искушения, как теряешь счет времени, погружаясь в созерцательный дзен, окунаясь в приятные ощущения: нежный плеск воды, гладкие нагретые камни, предвкушение сеанса расслабляющего массажа.

Интерьеры комплекса звучат с окружающим ландшафтом в унисон: дерево, натуральный камень, мягкое освещение и окна от пола до потолка, впускающие под своды спа-оазиса негромкую и уютную красоту северной природы. Помимо панорамного бассейна, в термальной зоне есть гидромассажный и детский бассейны, а также сауна, хаммам, чаша с искусственным снегом и «искусственное солнце» с галечным пляжем и коллагеновыми лампами.

Забота о госте проявляется в каждой детали: система очистки воды предусматривает минимальное содержание хлора, что особенно ценно для людей с чувствительной кожей.

Руки и атмосфера

Перезапуск спа-комплекса занял около полутора лет. Новые пространственные решения, новая эстетика и новые технологии органично встроились в философию красоты и здоровья, с которой началась в 2007 году история спа на курорте.

«Главное в проекте — это энергия и люди: каждую процедуру выполняет человек. Именно от его мастерства в конечном счете все зависит. Никакое оборудование, никакие интерьеры не спасут, если не хватает чуткости, внимания, души,— уверена директор спа-комплекса Татьяна Цветкова, возглавляющая его с момента запуска.— Люди возвращаются за руками и за атмосферой».

В фокусе концепции обновленного спа — восстановление, расслабление, гармония между физическим и ментальным состоянием человека. Выстроить индивидуальный сценарий дня можно и самостоятельно, и проконсультировавшись со спа-терапевтом. В числе новых процедур псаммотерапия: ритуал оздоровления теплым песком на кушетке MLX Quartz сочетает элементы массажа, терапии и релаксации. Приятное движение песка и мягкий массаж активизируют лимфообращение и помогают расслабиться.

«Игора» гордится единственной в России «комнатой сна». В основе виброакустической методики для глубокой релаксации лежит технология квантово-гармонической звуковой терапии: в наушниках звучит особая музыка с бинауральными ритмами, создавая частотный тон, понижающий чрезмерную мозговую активность, восстанавливая силы организма. Для более глубокого эффекта расслабления аудиовоздействие синхронизировано с вибрационной терапией.

«Когда есть возможность, мы всегда даем гостям возможность поспать подольше,— рассказывает Татьяна Цветкова.— Кто-то сразу засыпает, кто-то минут через пять. Редко когда человек совсем не может расслабиться. Сколько раз видишь: музыка уже закончилась, а гость продолжает спать. Если кушетка свободна и мы знаем, что гость не торопится, то стараемся не беспокоить: выходят из комнаты сна просто с другими глазами — взгляд становится мягче, добрее».

Спа в режиме дегустатора

«Игора» собрала космополитичную команду. Индийский мастер проводит масляный аюрведический массаж ног и стоп «Падабхъянга», воздействуя на марма-точки, а также аюрведический массаж горячими мешочками с лечебными травами «Подикижи» и аюрведический же массаж головы и воротниковой зоны «Широабхъянга».

В исполнении тайского специалиста можно, например, получить традиционный тайский или масляный массаж, а также тайский массаж горячими камнями и спа-уходы с лемонграссом или манго.

Балийские мастера выполняют балийский масляный массаж, массаж ломи-ломи-нуи, спа-уходы с инжиром и ананасом.

Мастера из России отвечают за классику спа-жанра: душ Шарко и душ Виши, ванну «Каракалла», а также массажи, пилинги и уходы для лица и тела. В числе авторских ритуалов процедура «Теплая колыбель», где восточная культура заботы о теле сочетается с русской культурой парения. Для эксфолиации кожи используются овсяная мука и микронизированные хлопья геркулеса — современная версия рецепта красоты, известного со времен древней Руси.

Для уединенного отдыха есть приватные сьюты с большим хаммамом, контрастными купелями, банями на выбор — русской или альпийской с наполнением из трав и сухоцветов — и собственным спа-меню. В нем, например, парение вениками в русской бане, кофейный пилинг или очищение тела рукавичкой кесе в турецком хаммаме, а также двухчасовой «Марокканский уход» с обертыванием в глину Rassoul и молочно-медовый «Римский массаж».

За возможности для физической активности отвечает тренажерный зал для силовых, кардио- и функциональных тренировок. В спа-барах смешивают натуральные смузи и заваривают чаи на травах.

Среди фаворитов первых гостей спа-комплекса процедура «Аравийский зной», в которой очищение сочетается с глубоким расслаблением: два часа в хаммаме — и россыпь тактильных ощущений, включая мыльный массаж, пилинг, массаж бамбуковыми вениками и влажным горячим полотенцем. В числе полюбившихся процедур душ Виши, который становится своеобразным камертоном внутреннего баланса: мягкие струи теплой воды массируют тело, снимают напряжение и усталость, пробуждая энергию. Такой душ не только восстанавливает кожу и мышцы, но и помогает улучшить эмоциональное состояние.

Поклониться красоте

«Поскольку объект совершенно новый, гостям хочется всего; тем, кто здесь впервые или давно не приезжал, нравится знакомиться с комплексом в режиме дегустатора, а давние гости радуются возвращению в любимую атмосферу, встрече с любимыми мастерами. Поэтому, приехав, они могут сказать: "Давайте я сначала пойду на массаж, а потом вы мне уже все новое покажете"»,— делится, как все устроено, Татьяна Цветкова.

В эпоху, когда конкуренция высока, выбор велик, а коммуникации все чаще делегируются цифровым решениям, доверие к бренду или сервису все больше зависит от личного контакта с конкретным человеком, который его представляет. В спа-индустрии, тактильной и эмпатичной по своей природе, это особенно ощутимо.

«Заслужить доверие гостя — это путь, и, надо признать, непростой и небыстрый. Что важно в спа-комплексе для гостя, который приехал на курорт? Физическое, эмоциональное, ментальное восстановление, которое он нам доверяет. И мы его возвращаем к тем самым "природным" настройкам»,— объясняет руководитель спа-комплекса.

Галина Столярова