Новые сценарии зимы под Петербургом

У путешественников в разных концах планеты входят в моду микроотпуска: идея в том, чтобы всего за день-два получить максимум впечатлений. Скептики и те, кто относит себя к числу пресыщенных эмоциями, предпочитают совершать стремительные броски на дальние расстояния, ухитряясь сменить за пару дней несколько часовых поясов или посетить несколько мировых столиц. Маршруты микроотпусков напоминают личный вызов, причем издержки от подобного подхода предсказуемы: чего стоят только джетлаг и риски, связанные с задержками и переносами рейсов.

Стратегия, предполагающая заботу о себе, — найти источник энергии или оазис для восстановления сил на безопасном расстоянии от родных мест: логистика несложна, а заряд адреналина или уединенный психологический детокс обеспечены. Для таких путешественников на курорте MARJA Villas & Spa есть сразу несколько сценариев, от снежного сафари до созерцательного ментального детокса или гедонизма с карельским характером.

Расположенный неподалеку от границы с Финляндией, вблизи от известных своей суровой красотой Лосевских порогов, курорт взял от северного соседа аппетитное название (по-фински marja означает «ягода») и концепцию вдохновения природой. Архитектурное решение в стиле скандинавского минимализма разработали дизайнеры финского бюро Studio Puisto, а построила MARJA Villas & Spa российская компания «РЦА Виско».

Энергия дикой природы наполняет вас с первым глотком свежего воздуха. Скромное обаяние зимнего северного леса раскрывается с каждым мгновением все глубже, покоряя вас уверенно, стремительно — и, скорее всего, навсегда. Идеально белый снег, ароматы хвои и умиротворяющая панорама озерной глади встречают сразу за порогом. Прямо в окна заглядывают сосны, демонстрируя свою несгибаемую осанку, достойную лучших танцовщиков главной балетной труппы страны, и мы незаметно для себя до последней капли впитываем их фирменный философский настрой, которому не страшны самые суровые ветра.

Максимум контакта с природой и минимум воздействия на нее: так ощущается философия лесного оазиса, в котором архитектура звучит в унисон с окружающим ландшафтом. Коттеджи спускаются к озеру по склонам холма, и это значит, что все номера здесь панорамные: из окон открываются виды на безмятежные пейзажи.

Энергия

Зима под Петербургом — это контрасты, которые наполняют энергией тело и согревают душу: морозный прозрачный воздух и потрескивание поленьев в камине; безупречный рисунок свежего горнолыжного вельвета и пряный аромат глинтвейна; снежные брызги, которые летят в лицо, когда ваш снегоход стремительно стартует навстречу неизведанному, и уютное тепло персональной сауны, надежно укрытой в сосновом лесу ото всех, кто пытается вам докучать.

Зимние сказки для северного города — жанр органичный и любимый. Свою снежную историю взялись создать и в MARJA Villas & Spa. Около часа на автомобиле от Северной столицы — и вы в хвойном лесу на берегу Суходольского озера, где вдали от проторенных туристических троп обосновался элегантный курорт в стилистике скандинавского минимализма.

Почувствовать выброс адреналина и свободу передвижения среди заснеженных просторов легко! Снегоходные маршруты проложены через живописные зимние пейзажи, многовековые хвойные леса.

Для занятий зимними видами спорта есть целый арсенал: беговые лыжи и коньки, сани, снегоходы и тюбинги. Команда курорта ежедневно прокладывает и поддерживает лыжные маршруты для взрослых и детей. Вокруг хрустящий снег, морозный воздух и аромат хвои. Полной грудью вдыхая свежий лесной воздух, путешественники неспешно проникаются обаянием карельской природы и гладью Суходольского озера. Неподготовленные спортсмены могут вставать на лыжи без опаски и положиться на инструкторов и тренеров.

Как только за городом ударили сильные морозы, на курорте залили каток под открытым небом. Вечером над катком зажигаются ожерелья ярких огоньков, создавая романтическую и сказочную атмосферу. Самым юным и неопытным катальщикам ассистируют инструкторы-пингвины.

Здесь разработаны пешие лесные прогулки в стиле скандинавской ходьбы. Авторский штрих к велнес-концепции — занятия нейрофитнесом. Тренер поможет освоить упражнения для зрения и дыхания, вестибулярной системы, на координацию, гибкость и сделает это в увлекательном игровом формате с использованием таблиц, светодиодных датчиков и специальной напольной разметки.

Умиротворение

Созерцательный, медитативный зимний отдых обладает особенным, уютным колоритом. Это потрескивание дров в жарко натопленном камине и причудливый рисунок языков пламени, завораживающий танец снежинок, звонкое похрустывание свежевыпавшего снега под ногами. Начать или завершить день моционом по заснеженному хвойному лесу — способ без усилий настроить свой внутренний камертон на диалог с природой и самим собой.

Зимняя жизнь на воде не замирает. Суходольское озеро богато разными видами рыбы, на ловлю которой отправляются заядлые рыбаки. Зимняя рыбалка на спортивно-рыболовных катерах и аэролодках в компании профессионального гида-спортсмена — развлечение настолько же азартное, насколько безопасное. Шансы поймать заветный трофей здесь считают высокими. Лайфхак: если договориться с шеф-поваром, он приготовит улов по выбранному рецепту.

Гедонизм

Очевидный выбор сибарита — просторная вилла с камином, сауной или несколькими спальнями. Местная баня с иммерсивными ритуалами парения заслужила статус самостоятельной достопримечательности. Традиционное парение, древний славянский рецепт от недомоганий всех мастей, превращается в многоступенчатый сложносочиненный ритуал, главную роль в котором играет целительная сила пара, а режиссером выступает пармейстер с опахалами и вениками. Дополняют картину ароматерапия, тактильные ощущения от соприкосновения с вениками, массаж, ледяная купель, музыка и освещение. Бани развивают и фирменную ягодную тему курорта: здесь угощают ароматным чаем авторских карельских купажей с ягодным вареньем и медом, а кабины названы в честь местных ягод: «Черника», «Морошка», «Малина», «Брусника».

Местная гастрономическая палитра погружает в лесную гастрономию с курортным оттенком. На первых ролях в меню панорамного ресторана MARJA свежие и сезонные дары окрестных лесов, рек и озер. Окна в пол впускают под крышу просторного коттеджа солнечные лучи и лесной колорит.

Разогревшись после прогулки, особенно приятно насладиться сливочным вкусом наваристой ухи лохикейто или похлебкой из лесных грибов. Крем-паштет из форели сервируют с крафтовым хлебом, а сугудай из дикой утки — с лесной брусникой. В пару к лососю гравлакс предлагается тартар из свежего огурца, а белые соленые грузди выступают в дуэте с подкопченной сметаной. Домашние пельмени тут щедро начиняют олениной, а вареники из картофеля подают с ароматными лесными грибами.

Лесная зимняя гастрономия с курортным оттенком — это наваристая похлебка из лесных грибов, пельмени с форелью со шпинатом, оссобуко с гречей и пармезаном, утиная ножка с перлотто.

Десертная карта поддерживает тему: медовик с облепихой, тирамису с черничной прослойкой, крем-брюле на сосновых шишках, а также фирменный десерт «Пилви» с черной смородиной. К слову, ради некоторых специалитетов гости приезжают даже из Москвы — и поверьте, эти блюда того стоят!

Галина Столярова