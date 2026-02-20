Человекоцентричный подход как тренд коллабораций

ИД «Коммерсантъ Северо-Запад» провел в студии мозаики «Сад Гранат» на Васильевском острове паблик-ток для партнеров, посвященный итогам года и планам на будущее. По сути, мероприятие предваряло запуск клубного трека «Ъ» и во многом касалось трендов в коллаборациях внутри бизнес-сообществ и медиа.

В новом году у «Коммерсанта» появилось петербургское подразделение клуба для предпринимателей, для которых личный успех и процветание собственного бизнеса неотделимы от блага и развития общества.

Программа клуба соединяет в себе и деловую повестку, и светские мероприятия, охватывая весь спектр возможностей и ресурсов ИД «Коммерсантъ». Закрытые кинопоказы и вернисажи, участие в театральных постановках, авторские мастер-классы дизайнеров и стилистов, шефов и виноделов и, конечно, нетворкинг, ведь клуб — это территория, где рождаются связи, а идеи превращаются в действие.

Среди приглашенных на паблик-ток гостей присутствовал и председатель санкт-петербургского отделения «Деловой России», депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов. Как он отметил в ходе выступления, 2026 год будет проходить под девизом предпринимательской смекалки и креативных решений.

«На сегодняшний день единение городских органов власти и предпринимательского сообщества достигло своей наивысшей точки — при этом бизнес открыто говорит правительству, какие меры поддержки ему нужны, а профильные городские ведомства немедленно забирают такие обращения в проработку, и, что наиболее важно, принятые дальнейшие решения очень часто не разочаровывают предпринимателей»,— подчеркнул господин Панов.

Глава регионального отделения «Деловой России» также отметил, что сегодня одной из общих задач бизнеса и власти становится увеличение экспортных поставок несырьевых товаров из города на Неве в дружественные страны.

В заключение Дмитрий Панов вручил региональному директору ИД «Коммерсантъ» Александру Щелканову благодарность от «Деловой России» за качественное и профессиональное освещение вопросов делового развития и инвестклимата в Санкт-Петербурге и в России.

Сооснователь брендингового агентства ENDY, основатель и продюсер бренд-артели FEDOROV Максим Федоров рассказал о трендах коллабораций внутри российского бизнес-сообщества. В их числе — параллельное потребление информации. По словам спикера, бренды, которые об этом не задумываются, сильно проигрывают.

«Еще один тренд — это экономика ценностей. Это когда начинаешь задумываться, почему человек приходит в компанию, где ему предлагают меньше денег: оказывается, что для него большую роль играет сонастройка по ценностям с этой компанией, ее нематериальная миссия. Те бренды, которые делают ставку на выяснение ценностей людей и их продвижение, находятся сейчас в фаворе»,— отметил господин Федоров. Еще один тренд, о котором рассказал спикер,— это человекоцентричность.

Человеческие ценности сейчас стали основами коллабораций в бизнесе. Об этом в своем выступлении сказал ректор Бизнес-школы ИМИСП Ярослав Павлов.

«В текущей ситуации всем будет довольно непросто,— отметил господин Павлов.— Нужно четко понимать, что мы уже находимся внутри глобальной трансформации. И дело не только в "налоговом шоке" конца декабря или прогнозируемом падении спроса и деловой активности — это лишь верхушка айсберга. Мы наблюдаем серьезные изменения всего мироустройства, которые, как следствие, меняют все общество и, конечно, бизнес.

Спрос снижается, многие ресурсы в дефиците, а значит, конкуренция обострится. Но здесь кроется парадокс. В условиях сжимающегося рынка стратегия "каждый сам за себя" проигрышна. Лучший путь к выживанию и росту — партнерство и объединение ресурсов. Причем глобальные изменения требуют от нас еще большего сплочения».

По словам ректора ИМИСП, сейчас роль человечности в рамках сотрудничества высока как никогда. «В эпоху экспансии ИИ технологические гиганты правят миром, а вот доверие и эмпатия становятся все большим дефицитом. Поэтому партнерства, построенные на совпадении ценностей, взаимной симпатии, человечности в сочетании с прагматичным интересом будут куда устойчивее чисто коммерческих союзов. В неустойчивом мире такие именно партнерства будут делать нас вместе более успешными»,— резюмировал он.

Об успехе партнерства на примере сотрудничества с ИД «Коммерсантъ» рассказала руководитель департамента по связям с общественностью и рекламе компании «Императорский фарфоровый завод» Дарья Илларионова.

«Для того чтобы успешно работать, надо уметь экономить время,— отметила госпожа Илларионова.— Залог успешного партнерства в том, чтобы найти такого партнера, который поможет тебе экономить и время, и ресурсы».

Представитель бренда VЛAVАШЕ и основатель PR-агентства «PRoPeople» Вероника Зиновьева отметила выраженный тренд на формирование новых связей и сотрудничество как внутри индустрии, так и в межотраслевом формате. Бренд VЛАВАШЕ активно развивает креативные форматы взаимодействия в гастрономической сфере. В декабре 2025 года состоялся финал конкурса «Лучший шавермист VЛАVАШЕ» — событие, вызвавшее резонанс не только в рамках сети, но и в индустрии стритфуда в целом. Спикер подчеркнула, что, несмотря на кратный рост рынка стритфуда в России, до сих пор в отрасли практически отсутствуют профессиональные ориентиры: нет премий, конкурсов, понятных карьерных траекторий для линейных специалистов. Сеть VЛАVАШЕ уже заявила о планах развивать конкурс как городской, а затем и межрегиональный проект. В перспективе — создание профессиональной премии и формирование отраслевого события, сопоставимого по статусу с крупными гастрономическими конкурсами, но с фокусом на стритфуд.

Руководитель школы-студии «Сад Гранат» Анастасия Моргунова рассказала о значимости творчества не только для раскрытия индивидуального креативного потенциала личности, но и для объединения команд и формирования новых связей в предпринимательском сообществе в целом. Несмотря на отсутствие регулярной спонсорской поддержки и единой стратегии развития креативных индустрий в стране, спикер видит у направления огромный потенциал, а участие в клубных проектах ИД «Коммерсантъ» может стать тем самым инструментом, который позволит ярко раскрыть возможности этого вдохновляющего и творческого бизнеса.

Жанна Шмелева