«Играть по новым правилам: лайфхаки для участников ВЭД»

Заместитель генерального директора компании «Информаудитсервис» Татьяна Фаузер — о том, в чем заключаются основные сложности, с которыми сталкиваются участники внешнеэкономической деятельности, какие ошибки допускают участники рынка при ведении ВЭД и с помощью чего можно минимизировать риски.

Как вы характеризуете развитие внешнеэкономической деятельности в условиях санкционного давления, когда меняются и торговые пути, и способы расчетов?

В целом российские компании не изолированы. Сейчас действительно идет активный пересмотр рынков, но при этом даже с Европой торговые связи сохраняются: хотя некоторые компании смогли перейти на импортозамещение, в глобальной внешнеэкономической деятельности выйти из контакта даже с недружественными странами в обозримом будущем не представляется возможным. Поэтому перед компаниями стоит острая задача пересмотреть подход к международным расчетам, и не только с Европой и Соединенными Штатами, но и с дружественными России странами, такими как Китай и Индия.

В чем основные сложности, с которыми сталкиваются сегодня участники ВЭД?

Основная сложность — это проблема с прямыми расчетами. Если раньше у компаний было значительно больше вариантов проведения прямых платежей, то сейчас эти возможности ограничены. В связи с этим платежный рынок поменялся, появилось очень много предложений от так называемых агентов, а из-за того, что речь идет о непрямых платежах, большинство предложений довольно рискованные. И основной вызов сегодня состоит в том, чтобы найти надежных агентов и контрагентов, которые обеспечат безопасность и результативность проведения платежей.

Есть несколько вариантов проведения внешнеэкономических расчетов. В чем преимущество прямых корреспондентских счетов и с какими подводными камнями приходится сталкиваться компаниям?

Преимущество очевидное: это самый надежный и быстрый способ перевода денежных средств, который к тому же и самый дешевый из-за отсутствия агентского вознаграждения. Проблема в том, что так можно работать лишь несанкционным компаниям и с несанкционными товарами. Ряд иностранных банков, которые еще присутствуют на российском рынке, ужесточили собственные комплаенс-требования. Процедура открытия счета для новых клиентов в этих банках существенно усложнилась.

Кроме того, некоторые банки, пользуясь тем, что они стали, по сути, монополистами, начали вводить более высокие ставки, почти на уровне агентских, хотя прямой курс должен стоить дешевле. Еще нужно учитывать, что возможности для проведения таких расчетов в Китае ограничены. Однако если компания и товар несанкционные, то это, безусловно, лучшая возможность по переводам, которой нужно пользоваться.

Когда целесообразно использовать агентские переводы и какие сопутствующие риски нужно учитывать?

Агентские переводы — решение прежде всего для компаний, которые либо попали под санкции, либо работают с санкционными товарами или товарами двойного назначения, но здесь есть свои тонкости. Поскольку агентов появилось очень много, со стороны недружественных стран за ними идет активная охота. Как следствие, у этих агентов, особенно если они на слуху, периодически возникают проблемы с проведением платежей: деньги могут не дойти до получателя либо дойти с очень большой задержкой. И если договор предполагает пени за задержку оплаты, то эта финансовая операция выливается в потери для плательщика. Также надо иметь в виду, что небольшие агенты зачастую не могут производить оплату на ежедневной основе, то есть она будет нестабильной. Кроме того, затраты на агентские переводы в любом случае будут увеличены, а ограничения по платежам могут быть усилены.

Что вы рекомендуете для минимизации этих рисков?

Во-первых, работать с агентами, которые предоставляют гарантию банка. Во-вторых, иметь несколько альтернативных агентов, чтобы при возникновении проблем можно было переключаться между каналами. При этом нужно учитывать, что не все агентские компании развили все направления (Европа, Китай, Африка, Латинская Америка). Желательно формировать пул агентов, у которых была бы реальная поддержка со стороны финансового института, то есть банка. Хотя даже это не всегда дает гарантии.

Какие финансовые инструменты могут помочь компаниям защитить себя?

Риск минимизации — это финансирование платежей нерезидентам, или международный факторинг, который сейчас активно развивается. По сути, это кредитное финансирование: компания-резидент (принципал) заключает контракты с иностранными контрагентами, при этом агент (банк-фактор) по поручению принципала производит оплату контрагентам в валюте контракта. После оплаты принципал компенсирует агенту всю сумму платежа и выплачивает вознаграждение. Это гарантирует доставку платежа и ускоряет его, а кроме того, дает компании возможность привлекать заемные средства. Существенным ограничением является то, что стоимость этой услуги существенно выше, чем стоимость агентского перевода. Также для получения этого сервиса необходимо проходить строгий комплаенс, и не все компании могут его пройти. Кроме того, размер платежа ограничен лимитом, одобренным банком-фактором. Но в целом, если перед компанией стоит задача минимизировать риски и получить кредитные средства, то это хороший вариант: в России по такой схеме уже работают.

В чем заключаются основные ошибки, которые допускают компании при ведении ВЭД, и насколько дорого они им обходятся?

Сегодня российским селлерам массово приходят «письма счастья» от налоговой с требованием объяснить происхождение своего товара. Некоторые из них получают доначисления в размере НДС на импорт — 20%. В письмах также требуют подтвердить способ ввоза товара и уплату всех пошлин. Таким методом, по мнению предпринимателей, ФНС объявила войну «серому импорту». И если оборот бизнеса за год составил, например, 10 млн рублей, а НДС на импорт не был уплачен и подтвердить происхождение товара не удается, то доплата составит почти 2,8 млн рублей: НДС, штраф и накопленные пени. Особое внимание сейчас к тем, кто торгует товарами и везет их из Китая или Турции.

Большинство уведомлений предприниматели получают через личные кабинеты. А маркетплейсы сами передают данные о рисках бизнеса в налоговую — например, расхождения в выручке или декларациях.

Такая проблема может возникнуть не по злому умыслу, а по ошибке: если, например, бухгалтер некорректно подготовил пакет документов для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте. Так что считайте сами, во сколько эта ошибка может обойтись компании.

Существует государственная инфраструктура поддержки ВЭД. Как ее дополняет консалтинг, какие задачи он может решить?

Консалтинг может помочь в минимизации рисков и оптимизации процессов. Профессиональные консультанты обеспечивают маршрутизацию международных расчетов, подготовку и анализ договоров, регистрацию и учет контрактов, ведение реестра платежей. Они помогают в сопровождении процедур подтверждения 0% НДС и возмещении налога, в подготовке деклараций и отчетности и в целом осуществляют методологическую и бухгалтерскую поддержку на всех этапах ВЭД.

Сегодня каждая компания понимает, что в условиях ограничений эффективность международных расчетов зависит от тщательной проверки контрагентов и агентов, от заблаговременного согласования лимитов и условий с банками и от привлечения экспертов для сопровождения ВЭД. Грамотное сочетание доступных схем и профессиональная поддержка позволяют бизнесу сохранять устойчивость внешнеэкономических операций даже в сложных условиях.

Беседовала Галина Столярова