Навстречу вдохновению

Петербургские предприниматели делятся своими местами силы и рассказывают, откуда черпают жизненную энергию и яркие эмоции

Фото: freepik.com

Генеральный директор ООО «Си-Шиппинг» Алексей Гагаринов

Фото: ООО «СИ-ШИППИНГ»

Вдохновение — это большое внутреннее «я» человека, которое совсем не сразу заметно окружающим, но именно оно определяет его личностные качества, принципы, жизненную силу. Вдохновение — это зеркало, в которое человек смотрит, когда хочет остаться именно наедине с собой. В этот момент можно именно почувствовать и увидеть самое важное в этом отражении, свои замыслы и решения, которые как бы сами собой всплывают из подсознания.

Сейчас мне кажется, что я родился в один день с одним из моих самых важных источников вдохновения. Это музыка. Сначала взахлеб слушаешь, потом напеваешь и далее уже пытаешься воспроизвести мелодию, улавливая на слух, или придумываешь совсем новую, даже не зная нот. Музыка всегда одаривает чем-то ярким, интересным, заставляет задуматься, дает возможность расслабиться или, наоборот, собраться в нужный момент. Но главное в том, что музыка побуждает постоянно искать что-то новое, до полной потери чувства времени.

Иной источник сил и вдохновения — это спорт. В юности я даже думал, что в этом заключается вся моя жизнь. Как любовь с первого взгляда — полное погружение с уходом в автономное плавание. Посвятить спорту жизнь по ряду причин не получилось, но он остался в моем сердце навсегда. Одним из важных итогов погружения в спорт стало не только стремление выбирать цели, но и умение решать задачи для их достижения. А еще никогда не сдаваться. И сейчас на тренировках по разным видам спорта каждый раз для самого себя поднимаешь планку, проверяешь себя на прочность. По-другому жить и работать уже не интересно.

Есть еще одно уникальное для меня место силы и вдохновения. Это Русский музей, а именно зал №14 Михайловского дворца, где хранятся величайшие творения Карла Брюллова и Ивана Айвазовского — «Последний день Помпеи», «Девятый вал» и многие другие. В этих произведениях есть особая энергетика, причем для всех разная. Меня, например, созерцание этих работ полностью очищает. Ощущаю себя заново родившимся, готовым начать любое дело с чистого листа.

Собственник ГК «ПСК» Максим Штерн

Фото: ГК «ПСК»

Вдохновение для меня — это совокупность хорошего настроения и упорядоченных мыслей. Эмоциональный подъем дают впечатления, а мышление помогает строить наблюдения. В девелопменте в какой-то степени как в спорте: перед выполнением сложного элемента выполняется множество подводящих упражнений. Сложный элемент в данном случае — принятие решения. И оно точно должно быть вдохновлено.

Для меня подводящими к верным мыслям и намерениям, помимо всего профессионального, являются путешествия, театральное искусство и гастрономический опыт. Будь то погружение на глубину к затонувшему кораблю или прогулки по городам мира, энергетика актеров на премьере или неожиданный взгляд на блюда классической кухни. Это переключает, задействует новые нейроны, открывает путь более глубокому взгляду на вещи.

Если еще подбирать метафоры, например театральные, то это как выставить себе правильный свет: выхватить нужное, подчеркнуть в общей картине. Вдохновение я предпочитаю черпать в направлениях, которые существуют только за счет непрерывного создания новых точек зрения.

Ресторатор Алексей Алексеев (Futurist, Inner, Itameshi, Lotus Bistro)

Фото: Inner

Я в целом стараюсь вести довольно активный образ жизни. И что действительно дает мне мощный заряд энергии и способно моментально помочь переключиться с рутины — кемпинг, трекинг, походы, в которые я хожу и весной, и летом, и осенью. Люблю ходить по скалистой местности, обожаю Карелию. Часто мы с друзьями выбираемся семьями в кемпинг — это классно. Помимо движения и спорта, очень нравится рыбалка. Зиму я почему-то не люблю, так сложилось, поэтому активные зимние виды спорта особо не осваивал.

Очень хорошо развивает мышление и формирует свежий взгляд на вещи посещение музеев, выставок. Например, недавняя выставка Куинджи в Русском музее абсолютно потрясающая.

Я ярый фанат бани. У меня есть несколько любимых бань, причем посещаю их всегда с пар-мастерами. Буквально вчера был в Пушкинских Горах. Там есть баня, которую открыли, так скажем, старообрядцы, староверы. И они выстраивают вокруг парения целый ритуал, который для меня стал просто переворотом сознания. Это глубокое очищение разума, души, тела и, конечно же, потрясающий заряд энергии. Когда я парился, за окном было минус 20 градусов. А после парения нырял в озеро — ощущения невероятные!

Получается, что больше всего вдохновения и энергии мне дают путешествия и природа. Многие в какой-то момент теряют связь с природой и потом уже осознанно к ней возвращаются. Слияние с природой — это моя нирвана. Для меня это очень ценно.

Фото: БАНК ПСКБ

Председатель совета директоров банка ПСКБ Владимир Прибыткин

Если говорить об источниках вдохновения, которые сопровождают меня на протяжении всей жизни, то это банковский бизнес, работа с клиентами, их успех и развитие. Относительно недавно к этому добавился еще один важный источник — мои дети, их увлечения и идеи, которые сегодня вдохновляют меня не меньше, чем мои профессиональные достижения.

Меня всегда вдохновляла работа в динамичной, развивающейся среде. Быть в тренде, видеть планы и реальные действия клиентов — все это заряжает и мотивирует. Особенно ценно для меня находиться в окружении людей, которые не стоят на месте, развиваются, ставят амбициозные цели и добиваются успеха. Такое окружение работает как автономный энергетический круг: мы взаимно вдохновляем друг друга, усиливая общий результат.

В повседневной жизни главный источник вдохновения для меня — мои дети. Со временем их идеи, планы, увлечения и взгляд на мир стали и моими. Старшие дети уже работают вместе со мной в нашем семейном бизнесе, продолжая общее дело и открывая ему новое дыхание. Младший же сын еще учится, но его увлечения, мысли и стремления также находят во мне отклик и интерес.

Фото: RODASOLEIL

Основательница бренда умных купальников RoDaSoleil Ирина Рубинштейн

Мой любимый способ перезагрузки и главный источник эмоций и визуальных впечатлений — это путешествия. Они наполняют энергией, дарят идеи, настраивают внутренний ритм, на фоне которого затем рождаются образы и инновационные решения, создаются новые коллекции принтов. Я сформировала личный топ-пять самых вдохновляющих направлений.

Раматюэль: пара часов в стороне от основных туристических маршрутов — и вы оказываетесь в «затерянном мире» Конан Дойля. Нет, динозавров здесь не встретить, но кажется, что жизнь на этих пляжах замерла чуть позже — где-то в эпоху «И Бог создал женщину». Это французская Ривьера в ее самом неторопливом и кинематографичном проявлении.

Мадейра. То место, где вечная весна — не клише, а климатическая зона. Хайкинг здесь один из лучших в мире: маршруты ведут через горы, океанские панорамы и скрытые бухты. На этом острове движение и созерцание естественно дополняют друг друга.

Миланская неделя моды — одно из самых ярких фешен-событий года. В эти дни весь город становится частью модного процесса: подиум продолжается на улицах.

Исландия — путешествие мечты моих старших детей. Ледяные водопады и горячие источники, горные перевалы и романтичные фьорды, лошадки-эндемики, словно забытые здесь хоббитами, и северное сияние. Пространство, которое невозможно воспринимать фоном.

Если выбирать самое яркое эстетическое впечатление от путешествий, назову Венецианскую биеннале. Трудно представить более изысканное и контрастное обрамление для современного искусства, чем этот город. Это вдохновение в высокой концентрации и ощущение, что среда становится частью высказывания.

Фото: Fizika Development

Совладелец компании Fizika Development Александр Кравцов

Главный источник вдохновения — это общение с профессионалами своего дела: архитекторами, художниками, авторами смелых и продуманных проектов. Именно в диалоге с людьми, которые глубоко погружены в свое занятие и умеют мыслить масштабно, рождаются самые ценные идеи и новые смыслы.

Второй важный источник — это путешествия по городам мира, где особенно хорошо видно, как может и должна работать современная городская среда. Лондон, Милан, Мадрид, Москва — каждый из этих городов по-своему показывает, как архитектура, культура, экономика и образ жизни соединяются в единую систему.

Фото: MR. BO

Шеф и совладелец ресторана Mr. Bo Дмитрий Богачев

Процесс творчества — это не только вдохновение в классическом понимании. Для того чтобы творца посетило что-то новое, нужен стимул. У каждого он свой: смена обстановки, размышления в одиночестве, медитация или, наоборот, встряска. Самый большой стимул для запуска процесса творчества для меня — новый опыт. Именно так меня и занесло в конный мир — сейчас меня вдохновляют лошади, процесс обучения верховой езде, уходу и заботе об этих особенных гигантах.

Моя супруга — выступающий на соревнованиях спортсмен в классических дисциплинах конного спорта, и наша семейная жизнь связана с конным миром. Три года я наблюдал, как растет чемпион — молодой конь моей жены Александры, Эксклюзив Гранд. Я учился правильно его гладить, общаться с ним, отстаивать свои границы, рисковал быть укушенным, затоптанным или побитым. Переживал за них на турнирах и искренне радовался: «Вот это да, наш юный дракон, этот хулиган в десятке лучших молодых лошадей страны!»

Однажды мне захотелось попробовать себя в качестве наездника, узнать, как это ощущается. Как добиться того, чтобы лошади выполняли элементы, скакали через барьеры, реагировали на команды? Меня записали на тренировку, я сел в седло и ощутил, что оно, оказывается, подвижное! Лошадь, как выяснилось, сама принимает решения, имеет свое мнение и оно не всегда совпадает с моим, а наше тело от природы вообще не имеет навыков верховой езды. В конном спорте мы должны использовать те мышцы и стимулы, которыми обычно не пользуемся в жизни.

Я продолжаю занятия, и это становится неиссякаемым источником вдохновения и перезагрузки. Когда мы делаем что-то новое, наш мозг развивает нейропластичность — способность создавать новые нейронные связи или укреплять существующие, формируя нейронные пути, которые делают выполнение задач более эффективным. Этот процесс активируется обучением, опытом, повторением и положительными эмоциями, превращая новые знания в прочные навыки через формирование новых «тропинок».

Фото: «ИНДИВИДУАЛЬНЫИ? ТУРИСТИЧЕСКИИ? СЕРВИС»

Генеральный директор компании «Индивидуальный туристический сервис» Виктория Шамликашвили

Возможно, это прозвучит удивительно от человека, бизнес которого связан с путешествиями, но для меня местом силы в любое время суток, в любой сезон и в любую погоду является любимая петербургская крыша, совершенно конкретная. На панорамную террасу отеля Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo я поднимаюсь в разном расположении духа, психологическом и даже физическом состоянии, но наблюдение за городом с этой точки — проверенный временем источник внутренней гармонии. Это мой внутренний диалог с Петербургом и очень тонкий камертон, балансирующий разум и чувства.

Меня вдохновляет небесная линия Петербурга, его великолепие и безукоризненность. Несмотря на то что перед нами сложившийся архитектурный ландшафт, он, как конструктивная театральная декорация, звучит по-разному в зависимости от картины дня и твоего собственного настроения.

Этот вид и его восприятие могут меняться прямо на глазах. Ты наблюдаешь, как рассвет позолотил купола, любуешься тем, как волшебно выглядит город, когда лучи закатного солнца периодически прячутся за облаками и снова выглядывают из них. Не устаю удивляться тому, что, несмотря на то, что здание «Лахта Центра» откровенно нарушает высотный регламент, за счет его расположения небесная линия города выглядит цельно. А когда главный небоскреб затягивает легкая облачность, то виден только старый Петербург, прекрасный и удивительный. В такие моменты чувствуешь, что это еще один Вечный город.

Подготовила Галина Столярова