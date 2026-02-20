Новые парфюмерные истории 100BON

Французский парфюмерный бренд 100BON встретил наступивший год запуском трех новых ароматов. Марка исповедует философию парфюмерного минимализма: лаконичные и одновременно выразительные композиции задуманы как дипломатичные и деликатные спутники своих обладателей, способные подстроиться под разные обстоятельства. Эти парфюмерные компаньоны призваны помогать нам оставаться собой и идти по жизни, не надевая масок.

Musc & Heliotrope рождает ассоциации с беззаботными летними прогулками по цветущему саду. Автор композиции Серж де Оливейра соединил оттенки белых цветов и цитрусовых с ароматом чистоты, напоминающим мягкий запах высушенной на солнце простыни.

Мята и мандарин — главные герои аромата Menthe & Mandarine авторства Алис Ле Бэр. Свежесть и бодрость в этой композиции, как и в жизни, идут рука об руку. Вдохновляющая альтернатива утреннему кофе для тех, кто хочет взбодриться легким и приятным способом. Аромат открывается аккордами цитрусовых, черной смородины и петитгрейна, в сердце мята, мандарин и сладкий апельсин, в шлейфе пачули, кедр, мох и амбра.

В композиции Patchoulie & Benjoin парфюмер Карин Виншон соединила теплые, чувственные и глубокие ноты переработанных пачулей и переработанного масла какао. Этот аромат переносит нас в мир ближневосточной экзотики, загадочной и чувственной. Удивительным образом композиция получилась одновременно приземленной и солнечной. Эту цельность ей подарил союз розы, бензоина, амбры, мускуса, сандала, ванили и пачулей.