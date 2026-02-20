Суперсила красоты: версия Erborian

Над игроками бьюти-индустрии словно витает образ многоруких индийских богов Шивы и Лакшми: в фокусе брендов многофункциональные продукты, быстродействующие ингредиенты, сложносочиненные средства. Новинка от корейско-французского косметического бренда Erborian, ночная сыворотка-молочко для лица, с многообещающим названием «Преображение & сила 17 суперингредиентов», — воплощение многозадачности.

Продукт отвечает сразу за семь аспектов здоровья и красоты кожи: двухфазная сыворотка улучшает текстуру кожи и выравнивает ее тон, разглаживает морщины и придает сияние, а также питает, смягчает и подтягивает кожу. За успех предприятия отвечают 17 активных ингредиентов, в числе которых красный и белый женьшень, азиатская центалла, бамбук, лакрица, хвощ и юдзу, а также цинк, аллантоин, 10% PHA-кислоты и гиалуроновая кислота.

Erborian — тандем Европы и Азии во славу красоты. Своим появлением бренд, название которого в переводе на русский язык означает «Травы Востока», обязан кореянке Ходжунг Ли и француженке Каталин Береньи. Марка соединяет в себе деликатные французские парфюмерные композиции, современные инновационные технологии и азиатские растительные ингредиенты, вдохновленные восточными традициями заботы об эстетике лица и тела.