Многоликие герои: универсальные бьюти-средства на каждый день

Согласитесь, удобно, когда большинство задач способна решить всего пара флаконов, которые работают за десятерых. Несколько движений — и отдохнувший свежий вид гарантирован. Главное — сделать правильный выбор.

Например, очищающая маска с углем итальянской марки [ comfort zone ] сочетает в себе маску и скраб. Бразильская черная глина и бамбуковый уголь глубоко, но бережно очищают кожу, эффективно удаляя загрязнения и токсины. Нежная кремовая текстура с порошком гранатовых косточек мягко отшелушивает, не пересушивая, сразу придавая коже гладкость и шелковистость. Для тех, кто предпочитает более фундаментальный подход к очищению, бренд представил лимитированный набор Essential «Идеальное очищение» –– готовый ритуал для идеального очищения: мягкая пенка для умывания и автоматическая очищающая щеточка 2 в 1.

В линейке уходовых средств французского бренда Guinot можно найти средство Hydra Fraicheur — очищающий гель с нежным цветочно-фруктовым ароматом и освежающей текстурой флюида. При нанесении на кожу гель трансформируется в масло, связывая загрязнения и компоненты макияжа. Затем, при контакте с водой, он трансформируется в молочко, деликатно удаляя загрязнения с поверхности кожи. Средство предназначено для очищения кожи всех типов и удаления макияжа, в том числе водостойкого. Ежедневное использование геля-флюида утром и вечером позволяет сохранить гидролипидный баланс кожи, защитить кожу от дегидратации и повысить эффективность последующих средств ухода. Комплексный механизм действует по принципу «подобное растворяется в подобном». Увлажняющий эффект достигается благодаря комплексу растительных экстрактов, способствующих восстановлению естественного барьера кожи. Комплекс растительных масел и восков питает и смягчает кожу, а за освежающее действие отвечает экстракт огурца.

Эмульсия для сияния кожи на основе стволовых клеток яблока Margy’s Stem Cells Illuminating Emulsion от бренда Margy’s Monte Carlo направлена на борьбу с возрастными изменениями кожи и замедление процессов старения. Продукт восстанавливает плотность кожи, делая ее более упругой и эластичной. Легкая шелковистая текстура обогащена ценными маслами и экстрактом моринги для профилактики пигментации. Средство пролонгированного действия возвращает коже природное сияние, освежает ее цвет, разглаживает морщины и сужает поры. Перед нами многофункциональная база утренней рутины, которая, сочетая разнонаправленные действия, создаст основу для последующего нанесения макияжа.

Следующим шагом ухода может стать универсальный легкий флюид Luminant [ comfort zone ] с нежным розоватым подтоном, который не только эффективно оберегает кожу от солнца, но и мгновенно выравнивает тон лица, придавая ему естественное сияние. Средство обеспечивает мощную антиоксидантную защиту, нейтрализуя воздействие городской пыли, смога и тяжелых металлов.

Омолаживающая эссенция Algotherm для ровного тона и сияния соединяет свойства тоника и сыворотки. В ее составе голубые микроводоросли, морской папоротник, морская вода, экстракт цветов вишни и белоснежной лилии.

Маcло Blue Orchid от французского бренда Clarins на основе натуральных растительных компонентов подходит для нежного утреннего самомассажа лица и ухаживает за кожей, даря оптимальное питание и увлажнение, защищает от обезвоженности. Эфирное масло пачулей, экстракт орхидеи и масло лесного ореха в составе формулы тонизируют кожу и придают ей естественное сияние.

Корейский секрет совершенного тона заключается в создании продуктов с высокотехнологичными мультифункциональными формулами, которые помогают коже всегда выглядеть здоровой и ухоженной. Erborian СС Red Correct — корректирующий крем для лица, универсальное средство, которое помогает скрыть красноту и другие несовершенства. Продукт подстраивается под тон кожи и улучшает цвет лица благодаря особому зеленому пигменту, частицы которого, соприкасаясь с кожей, трансформируются, устраняя покраснения.

Другой «универсальный солдат» марки Erborian –– консилер Super BB, который стирает границы между уходом и макияжем. Продукт имеет кремовую текстуру, эффективно скрывает темные круги, выглядит естественно и ухаживает за кожей, обеспечивая покрытие от среднего до плотного. Формула насыщена активными ингредиентами и содержит 5% ниацинамида, который день за днем заметно уменьшает темные круги и выравнивает тон. Комплекс белого женьшеня в составе средства разглаживает и увлажняет кожу. Средство держится 12 часов, защищает от вредного воздействия УФ-лучей (фактор защиты — SPF 25). Для безупречно ровного тона эксперты рекомендуют не растушевывать консилер сразу, а подождать несколько секунд после нанесения, а в зонах, требующих более плотного покрытия, консилер можно наносить в несколько слоев без растушевки.

Британская марка XLASH Cosmetics представляет формулу 2 в 1: легендарная сыворотка для роста ресниц теперь заключена в формат термотуши и адаптирована к нанесению на ресницы для ухода в течение всего дня. Tubing-технология мягко обволакивает каждую ресничку, создавая стойкий эффект длины и изгиба без склеивания. Изогнутая щеточка повторяет форму линии глаз, прокрашивая каждую ресничку и визуально приподнимая взгляд.

Для тех, кто использует сыворотку для роста ресниц XLASH Serum, тушь становится естественным продолжением ухода: она поддерживает достигнутый результат и помогает новым ресницам оставаться сильными, гибкими и здоровыми. В то же время XLASH Curling Growth Mascara сама по себе забота о здоровье ресниц. Формула с витамином Е, гиалуроновой кислотой, пантенолом, маслом жожоба и растительными экстрактами укрепляет и увлажняет ресницы, предотвращает их ломкость и сухость. Пептиды и активные компоненты повышают эластичность, делая ресницы мягкими и блестящими даже при ежедневном макияже. Подходит для чувствительных глаз и ресниц, ослабленных процедурами окрашивания или наращивания.

Блеск для губ Natural lip perfector от Clarins визажисты марки рекомендуют наносить еще и на щеки — как кремовые румяна. В коллекции появились новые оттенки, способные дополнить любой образ. Блеск ухаживает за губами и придает им деликатный оттенок. Пигменты «Сияние 3D» в составе формулы отражают свет и визуально увеличивают объем губ. Средство увлажняет и смягчает кожу, разглаживает ее текстуру и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.

Мультистик российского бренда «Самосвет» –– лидер многофункциональности. Продукт может заменить целый набор средств для ежедневного макияжа. На губах он будет выглядеть как вариант помады, а если заменить им румяна и тени, получится красивый, натуральный, монохромный макияж. Мультистик выпускается в большой палитре оттенков, разделенных на натуральные и более яркие, имеет матовый, полупрозрачный эффект, поэтому плотность макияжа будет зависеть от нажима и нанесения. Его удобно носить с собой в сумке и добавить немного цвета, когда потребуется, а благодаря натуральным маслам он будет увлажнять кожу в течение дня, действуя как бальзам. Все цвета имеют поэтические названия-ассоциации: «Закат на набережной», «Цветы Летнего сада» или классический красный «Москва», что создает особенное настроение при использовании. Каждый стик уникален, ведь все они изготавливаются вручную.

Мария Блохина