Заоблачная красота

Статус белого цвета во все времена — быть символом благородства, царственной стати и непорочных помыслов. Символично, что именно в 2026-м, на пике дискуссии о защите человечества от цифрового шума, осознанном потреблении и о том, где пролегает тонкая грань между пользой, приносимой людям искусственным интеллектом, и вторжением в сферу приватности, институт цвета Pantone впервые за свою историю назвал главным оттенком года именно облачную гамму, по сути отсылающую к чистому листу, аналогу холста, на котором лишь предстоит написать картину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Следующая фотография 1 / 10 Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: Sokolov

Цветом года стал оттенок Cloud Dancer, или «Облачный танцор». Свой выбор эксперты аргументировали тем, что время требует от нас умения «мыслить шире облаков и быть открытыми для новых возможностей».

С давних пор правом носить белый цвет в разных культурах традиционно обладали представители знати, высшего духовенства и королевские особы. В ХХ и ХХI веках его полюбили дизайнеры: белый стал фаворитом летних подиумов, флагманом спортивного шика и высокой моды самого теплого сезона года. Примечательно, что получить чистый белый цвет всегда было довольно дорогим предприятием с точки зрения технологий, — кстати, настолько же непросто геммологам найти природные камни идеальной прозрачности и белоснежной палитры.

Белый цвет — воплощение внутреннего спокойствия, взвешенности и непредвзятости суждений, это внутренний оазис умиротворения, один из ключей к которому заключается в ювелирных акцентах к своему образу. На смену броским и экспрессивным вау-эффектам приходят поиски гармонии и смысла. Вместо игры оттенков и красок перед нами игра света.

Искусствовед, дизайн-аналитик, доцент кафедры искусствоведения СПГХПА им. А. Л. Штиглица Ксения Бандорина убеждена, что выход «Облачного танцора» на первые позиции свидетельствует о совершенно новом подходе к дизайну, брендингу и пониманию образа стиля. Что мы возьмем с собой из белого в актуальном тренде ретрофутуризма? Историки прогнозируют обращение к ключевым моментам в истории «белой» моды.

«История белого цвета — это история статуса. Вспомните галерею из "Дамского счастья" Эмиля Золя: ослепительное изобилие белого было символом новой, доступной лишь избранным, мечты,— рассказывает Ксения Бандорина.— И вот уже благодаря Коко Шанель белый становится кодом модной исключительности. Мадемуазель, позаимствовав крой мужской белой сорочки, возвела простоту в культ, сделав ее атрибутом эмансипированной элегантности. Ну и конечно, вспомним ее белоснежную камелию, ставшую главным символом модного дома. Простая футболка, начав путь как нижнее белье, через белый цвет приобрела статус культового объекта романтических путешественников».

Обратите внимание на выход селебрити в белом — это всегда нечто большее, чем просто костюм. Это мгновенный тренд, который становится культурным явлением. Белые платья Джоан Кроуфорд и Джин Харлоу в 1930-х стали каноном голливудской богини. Позже эту эстафету роскоши и бунта подхватили музыканты: слепящий белый костюм Элвиса Пресли превратился в символ рок-н-ролльной дерзости. Модельеры облекают див в белое, создавая не просто образ, а вечный архетип, в котором чистота цвета сравнима с силой статуса.

В современной моде белый — это высшая форма дизайнерского минимализма. В ювелирных коллекциях он обнажает чистоту линий и совершенство камня, в интерьере создает атмосферность, в гардеробе — личный вкус. Это не просто цвет. Это заявление. Манифест безупречности, где каждая деталь говорит о вашем статусе громче любых слов.

«Сегодня, в эпоху эмоционального дизайна, тренды сосредоточены на поиске баланса,— подчеркивает Ксения Бандорина.— Именно белый, в своей природе являющийся собирателем всего цветового спектра, признан тем самым медиумом, который дарит нам чувство гармонии. В материальном мире белый наделяет вещи особым даром — говорить о роскоши. С эпохой белого цвета наступает материальная революция: цвет диктует использование материалов, создание новых сплавов, анодированный титан, белое золото, стеклянные и керамические эмали с градиентами от белоснежного к разбеленным цветам (голубому, розовому). Все это делается для того, чтобы максимально проявить тактильность материалов, их самоценность и красоту чистоты».

Украшения из жемчуга, уже несколько сезонов царящие на пьедестале ювелирной моды, выходят на новый виток популярности. Настал момент проявить особую изобретательность. Пленительное мягкое сияние жемчужин на редкость созвучно эстетике «Облачного танцора».

«Многослойные чокеры из жемчуга в серебряном обрамлении звучат с актуальным трендом в унисон: жемчужные нити, переплетаясь, создают эффект воздушности и парения,— отмечает директор управления категорийного менеджмента компании SOKOLOV Таисия Изнова.— Украшения выполнены в модной эстетике poetcore и, в отличие от одной лаконичной нити, сразу создают продуманный и утонченный образ. Два нижних чокера регулируются по длине молочными атласными лентами».

Амбассадором «Облачного танцора» в ювелирной эстетике, по мнению Таисии Изновой, мог бы стать сет из серебра с парящими кристаллами: создавая дизайн колье и браслета, ювелиры использовали кристаллы сложной огранки, закрепив их таким образом, чтобы они всегда оставались в движении вместе с телом.

Золото и горный хрусталь — сочетание нетривиальное и изысканное. Горный хрусталь принадлежит к числу минералов, наиболее мягко отражающих свет. «Удобная посадка серег-джекетов делает их максимально парящими, а камни в огранке "груша" закреплены таким образом, чтобы украшения выглядели максимально воздушно и не перегруженно, несмотря на крупный размер камней»,— поясняет Таисия Изнова.

Материалы в белом цвете, как и ювелирные камни, обладают не только потрясающей глубиной, но и особыми отражающими свет качествами, отмечает Ксения Бандорина.

«Именно чистотой и глубиной преломления света измеряется ценность бриллиантов,— продолжает искусствовед.— Белые опалы за счет богатой внутренней структуры создают удивительную игру света на поверхности. Гармония и баланс, которые сулит своим обладателям драгоценный лунный камень, при любом освещении даря загадочный свет Луны. Самое удивительное, что все эти роскошные камни белой палитры являются идеальными компаньонами для других драгоценных камней, создавая уникальные союзы. Рядом с белым любой цвет приобретает еще большую чистоту и выразительность, поэтому смело экспериментируйте в сочетаниях!»

Тем не менее стилисты рекомендуют воздерживаться от произвольных комбинаций и учитывать, в частности, сочетания теплых и холодных тонов. Дело в том, что у белого, как и у других цветов, могут быть оттенки — как теплые, так и холодные. Составить полную картину нам помогут исторические названия тонов, в числе которых встречаются и очень забавные, и очень эмоциональные: слоновая кость, ракушка, винтажное кружево, яичная скорлупа, голландский белый, античный белый, экрю, борода Абдель-Кадера, маренго-клер, алебастровый, молочный. К слову, современные айтишники обозначают белый кодами, изредка дополняя пояснениями: сosmic latte, Alice bluе, оld lace.

«Теплый белый — это роскошь в деталях,— комментирует тренд Ксения Бандорина.— Кремовый, слоновая кость, антикварный белый — оттенки, создающие безупречный фон для элитной жизни. Они превращают пространство в драгоценный кокон: уютный, статусный и вневременной. Эти тона, как и лучшие ювелирные украшения, ценятся за благородную глубину и способность согревать благородным сиянием. Это выбор для тех, кто ценит подлинную эстетику, где роскошь говорит шепотом, а не кричит».

Между тем холодный белый, в который включают актуальные снежный, платиновый, арктический, выступает манифестом современной роскоши. Эту палитру с тонкой примесью стали или льда и легким флером стерильности выбирают для создания атмосферы безупречного порядка и высокого статуса. Эти тона отвечают за эффект воздушности, подчеркивая ценность объекта, подобно музейной витрине. Это цветовая схема для тех, кто видит роскошь в чистоте линий, технологиях и интеллектуальной эстетике. В ювелирных коллекциях он усиливает блеск платины и бриллиантов, в интерьере утверждает диктатуру безукоризненного вкуса.

Если ваш выбор — один выразительный и стилистически безупречный акцент, то, по мнению Таисии Изновой, нет ничего совершеннее и прекраснее, чем кольцо с бриллиантом в 1 карат — лаконичный символ легкости, чистоты и сияния. Выращенный бриллиант — аргумент в пользу доступного решения.

«Мы живем в век, когда мода — это ослепительный карнавал дизайнерских приемов, смелого маркетинга, ярких эмоций,— напоминает Ксения Бандорина.— В ней смешиваются стили и эпохи, предлагая нам каждый сезон новый головокружительный калейдоскоп: парижский шик встречается с токийской авангардностью, рококо — с русскими мотивами, и наши личные истории преобразуются в увлекательную новеллу стиля».

Современный европейский дизайн все чаще отсылает нас к эмоциональной ностальгии. Дизайнеры, словно алхимики, берут архивы прошлого: романтичные силуэты Ренессанса, строгие линии ампира — и превращают их во впечатляющие тренды нового сезона. Эпоха белого цвета в дизайне — знак того, что настало время благородных историй, высоких и ясных целей, чистых помыслов, безмятежности ума и осознания ценности самой жизни как подарка небес.

Галина Столярова