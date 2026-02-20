Знаки личной силы

Любое искусство, в том числе ювелирное, изначально создавалось из ритуалов, почитания сил природы и богов. Украшения появились тысячи лет назад не просто для красоты, а в первую очередь для защиты от сглаза, наполнения энергией и исцеления. Еще в эпоху неолита ракушки, камни, перья, клыки и другие природные материалы использовались для защиты. В древности цари и знать заказывали особые ювелирные артефакты, жрецы и шаманы проводили с украшениями специальные обряды. Даже с появлением монотеизма эта традиция продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ANNA MASLOVSKAYA JWLR Фото: ETHNO STYLE Фото: ANNA MASLOVSKAYA JWLR Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: IZAR Фото: FELIKSOV DIAMONDS Фото: ROMAN NIKONOV Фото: ROMAN NIKONOV Фото: ROMAN NIKONOV Фото: ROMAN NIKONOV Фото: «БРОННИЦКИИ? ЮВЕЛИР» Фото: «БРОННИЦКИИ? ЮВЕЛИР» Следующая фотография 1 / 13 Фото: ANNA MASLOVSKAYA JWLR Фото: ETHNO STYLE Фото: ANNA MASLOVSKAYA JWLR Фото: Sokolov Фото: Sokolov Фото: IZAR Фото: FELIKSOV DIAMONDS Фото: ROMAN NIKONOV Фото: ROMAN NIKONOV Фото: ROMAN NIKONOV Фото: ROMAN NIKONOV Фото: «БРОННИЦКИИ? ЮВЕЛИР» Фото: «БРОННИЦКИИ? ЮВЕЛИР»

Люди по-прежнему вкладывают в украшения двойной смысл: не только способность радовать глаз, но и приносить помощь в жизни. В древности традиция украшать себя амулетами и талисманами, придающими удачу, была особенно сильна на Востоке. Важны были металл, камень, форма, послание, выгравированное на изделии, и даже день и время, в которые владелец талисмана должен был взять его себе.

В Древнем Египте украшения были изысканными и полными смыслов, заключенных в интересные формы и цвета. Скарабей символизировал возрождение, воскрешение и победу, глаз Гора, или Уаджет, защищал владельца, а египетский крест анкх, ключ

жизни или ключ Нила, по легенде, как талисман даровал долголетие и даже бессмертие. У Клеопатры, например, был перстень с изумрудом, а скарабей Тутанхамона вдохновил не одно поколение ювелиров. Античность тоже богата знаковыми украшениями: перстни-печати с изображением животных и богов, подвесы и массивные браслеты. Античные традиции получили развитие в Византии, где с появлением христианства кресты, украшенные массивными рубинами и жемчужинами, стали главными талисманами.

Камни традиционно играли важную роль в почитании богов и создании талисманов: рубины — самые ценные камни древности, камни царей, изумруды — камни благородства, сапфиры — мудрости. Также в чести были лазурит, жемчуг, агат, сердолик и бирюза. Бриллианты же обрели популярность лишь к XX веку, во многом благодаря усилиям алмазодобывающей компании De Beers.

В Индии ювелирное искусство процветало с древних времен и достигло высокого уровня. Золото, серебро, медь или латунь служили обрамлением камням разных цветов. Ювелиры нередко подбирали материалы под конкретные задачи, согласно гороскопу. Для этого астрологи еще три тысячи лет назад просчитывали влияние разных минералов и металлов, учитывая не только материал, но и форму, размер и подходящий день, чтобы начать носить талисман. В работу шли только камни от двух карат (этого принципа до сих пор придерживаются некоторые ювелиры при создании талисманов). Наваратна — один из самых известных талисманов, отвечавший за гармонизацию всех энергий человека. Это девять камней, собранные в определенном порядке и которые можно носить как кольцо, кулон или браслет.

В средневековой Европе главными талисманами стали христианские символы. Но к началу XIX века, в том числе благодаря экспансии Наполеона, открытиям и появлению античных и египетских реликвий во Франции, а чуть позднее и индийских предметов в Англии, началось возрождение интереса к древним мотивам в украшениях. Перстни-печати стали более интересными по дизайну и прочно вошли в моду, среди украшений появились египетские скарабеи, кольца-перевертыши, античные браслеты и тиары. Бум, который случился тогда, не ослабевает до сих пор.

Отдельное место в ювелирном искусстве занимают украшения викторианской Англии, где талисманы были любовными: lover's eye (изображение глаза возлюбленного в обрамлении прозрачных камней или мини-жемчужин) или медальоны, где любовники хранили локоны либо портреты друг друга, получили особую популярность.

XX век принес с собой целую россыпь громких ювелирных имен и знаковых украшений. В это время появились новые, современные талисманы, например знаменитая коллекция «Альгамбра» Van Cleef & Arpels в форме четырехлистного клевера или традиционного мавританского узора. Bulgari и Chanel нередко обращались к античным и византийским образцам: с крупными кабошонами, крестами, массивными цепями и дутыми формами.

Несмотря на технологический прогресс, талисманы стабильно остаются популярной темой, ювелирные бренды продолжают создавать украшения c восточными, античными, скандинавскими и славянскими мотивами.

Небольшие российские ювелирные бренды посвящают этому сюжету целые коллекции. Например, Anima Mundi обратился к теме Египта: здесь есть кулон «Уаджет», колье «Изида», серьги «Сехмет». Более того, вся стилистика бренда выстроена вокруг темы «украшение как талисман». В серебре и серебре с позолотой можно выбрать как небольшие аксессуары, так и довольно массивные. Бренд Ethno Style, самобытный и малотиражный, делает украшения в этническом стиле: Африка, Древний Рим и Греция, Египет и Ирландия. Впечатляющие кольца-печатки воссоздают греческие монеты тетрадрахмы с изображением морских животных или атрибутов античных богов. А марка Astrojam специализируется на астрологических подвесах, посвященных стихиям и их знакам. Каждый подвес из серебра или серебра с позолотой — двусторонний. На украшениях изображается солнце на одной стороне и символы знаков зодиака с камнем, подходящим той или иной стихии.

Нишевой бренд Anna Maslovskaya Jwlr с момента запуска сделал акцент на украшениях-талисманах, и это значит, что практически любой предмет из коллекции относится к этой категории. Создательница особенно отмечает медальон «Молитва» — одно из первых ювелирных изделий марки. Идея украшения: руки, сложенные в намасте у груди, в активной практике высекают божественный свет в сердце. Колье «Звезда» создано как напоминание о неземном происхождении души. Колье «Безусловная любовь» — символ любви в виде подвески, сделанной в стиле неовинтаж, как и многие украшения Anna Maslovskaya Jwlr.

Коллекция Talisman есть у Izar — еще одного нишевого российского бренда. Здесь можно найти украшения из золота или серебра с драгоценными или полудрагоценными камнями: кулоны и литобраслеты. Кроме того, в рамках этой коллекции команда бренда создает персональные талисманы, основанные на дате рождения.

Тему талисманов не обошел и ювелирный бренд SOKOLOV, один из флагманов индустрии. Трактовка темы у марки выразительная: например, кулон «Солнце» из серебра с позолотой, фианитами и амазонитами или акцентное кольцо «Глаз» из серебра с позолотой и фианитами. Глаз — один из самых главных талисманов большинства культур: от Египта и Индии до христианства и ислама, в котором один из самых распространенных — знаменитый глаз Фатимы». Всевидящее око — древний талисман, который защищает своего владельца и помогает яснее видеть ситуации.

«Бронницкий ювелир» посвятил коллекцию украшений-талисманов лунному диску. Это небесное тело почитали еще в древности, наряду с солнцем, как в северных, так и в южных регионах. Луна отвечает за цикличность в природе, за водную стихию и помогает балансировать ментальное состояние, как полагали древние жрецы и звездочеты. «Магия Луны» в интерпретации дизайнеров марки — серьги, кольца, браслет и подвесы из белого золота и бриллиантов.

Дизайнеры ювелирного дома Roman Nikonov создают украшения для влюбленных в русские волшебные сказки. Главный талисман детства, «Цветик-семицветик» из сказки Валентина Катаева, предстает в виде кольца. Каждый лепесток — цветной камень, чтобы загадывать желания ежедневно и круглый год. Браслет «По щучьему веленью» из белого золота с бриллиантами — еще один волшебный артефакт для исполнения желаний. Волшебная щука изящно плавает среди озерной флоры, а водоросли, инкрустированные бриллиантами, создают форму браслета. Амулет, символизирующий бессмертие, из этой коллекции — браслет, кафф, кольцо или серьги «Кощеева игла» из белого золота с бриллиантовой дорожкой в технике паве, а кольцо «Царевна-лягушка» с сапфиром создано, чтобы раскрыть женскую силу и таланты представительниц прекрасного пола.

Бренд Feliksov Diamonds воссоздал главный кинематографический талисман нашего времени — колье с сапфиром «Сердце океана» из фильма «Титаник». Вдохновившись идеей, российские ювелиры предпочли для своего изделия другого главного героя. Им стал турмалин параиба 61 карата в огранке «сердце» и обрамлении белого золота и бриллиантов.

Елена Полякова