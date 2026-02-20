Биотех плюс haute couture

Петербургская компания «Бионика 2.0» представила проект, объединивший медицину с высокой модой. Создание протеза превратилось в работу над образом — с той тщательностью, с которой кутюрье создает авторскую коллекцию для подиума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «БИОНИКА 2.0» Фото: «БИОНИКА 2.0»

В классическом протезостроении нет изящного решения для случая Татьяны: у нее редкая межлопаточно-грудная ампутация. Традиционная конструкция была бы громоздкой — это не устраивало ни героиню, ни команду врачей-протезистов. «Делать подобный протез красивой, жизнерадостной, волевой девушке, которая прошла такой сложный путь, было неприемлемо,— объясняет главный врач центра «Бионика 2.0» Антон Круглов.— Наша задача была другой: сделать и без того симпатичную девушку еще более симпатичной». Так появилась идея превратить функциональную конструкцию в элемент образа, который будет излучать энергию, уверенность, привлекательность. То, что называют statement piece, — вещь, которая говорит сама за себя.

Из сотен референсов — работ концепт-художников, кинематографа, нейросетей — рождалось новое видение. Не протез руки, а новая рука для образа. Разница принципиальная: в первом случае вы подстраиваетесь под медицинский стандарт, во втором — создаете собственный язык.

Три года работы: техническая база, визуальная концепция. Финальная конструкция легче здоровой руки — вопрос не только комфорта, но и пластики движения. В моде вес платья влияет на походку модели, здесь принцип тот же.

Выбор цвета стал одним из финальных этапов. Остановились на глубоком вишневом — сложном, насыщенном, с характером. Оттенок, который работает и с вечерним образом, и с повседневным, который притягивает взгляд, но не кричит.

Работа шла как в ателье высокой моды: распечатали индивидуальный манекен по сканам Татьяны, примеряли, корректировали. Учитывали все: пропорции, особенности фигуры, осанку, чувствительность кожи, то, как девушка привыкла двигаться. «Мы не протез моделировали. Мы моделировали образ Татьяны,— подчеркивает Антон.— В этом глобальное отличие от классического подхода. Мы не дизайном протеза занимались. Мы занимались дизайном девушки в целом».

Создатели называют это ремоделированием тела. Термин не случайный: речь о трансформации образа, где медицинский процесс становится актом творчества. «Из функционального гаджета протез превратился еще и в объект для творчества,— делится ощущениями Татьяна.— Теперь я могу менять его не только под задачу, но и под настроение или событие».

Результат выглядит как аксессуар из будущего. Инженерные решения сочетаются с безупречной формой: каждая линия продумана, каждый изгиб работает на общую композицию. Это не про ограничения. Это про возможности. Про то, что тело — материал для творчества, а стиль — в способности превратить любое обстоятельство в самовыражение. В эпоху, когда границы между естественным и искусственным размываются, такой подход выглядит не просто актуальным: он определяет новую эстетику. Тело как манифест. Технологии как высокая мода. Медицина как искусство.