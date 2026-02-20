Бренд умных купальников RoDaSoleil выпустил новую акварельную коллекцию, вдохновленную ландшафтами, историей, культурным своеобразием Марокко — одной из самых колоритных стран Северной Африки. Прохладная тень оливковых террас, сочная бирюза Атлантики, кураж любителей серфинга, теплые закаты медин оживают на принтах. Три сюжета и три цветовых решения — визуальные вариации на тему солнца, соленых морских брызг и свободы.

Фото: RODASOLEIL Фото: RODASOLEIL

Словосочетание «умные купальники» запатентовано. За этим термином инновационная ткань: купальник не просто не оставляет следов при загаре, но и обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей, эквивалентную крему от загара с уровнем SPF 35. Купальник позволяет своей обладательнице безопасно загорать через ткань, избегая солнечных ожогов, пигментных пятен, преждевременного старения кожи. «Оставить след в сердце, а не на теле»— так звучит девиз марки. Кроме того, купальники практически моментально сохнут, а также обладают компрессионными свойствами и работают как корректирующее белье.