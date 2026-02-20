«Два мяча» вернулись в Петербург

Бренд кед начал год с возвращения в Северную столицу. Дизайн магазина в ТРК «Голливуд» интерпретирует историю спортивного стиля через современный городской контекст. Культовые модели марки эффектно сочетаются с броскими актуальными коллекциями.

«Два мяча» — бренд с характером и историей. Легендарные кеды эпохи 1970-х, возрожденные в 2016 году, сохранили узнаваемый классический дизайн. В ДНК бренда технологии и материалы, проверенные временем, и уважение к эстетике, которая не стареет. На фабриках используется часть аутентичных методов производства и строго соблюдаются стандарты индустрии 70–80-х годов, а некоторые пары кед до сих пор собираются вручную. Новые модели производятся на современном оборудовании с учетом актуальных технологических требований и стандартов комфорта.

Отдельное направление — DBA, что расшифровывается как Double Ball Athletics. Отправной точкой для линейки стала модель Diamond Base, в которой современные материалы органично сочетаются с отсылками к винтажному силуэту классических кед, сохраняя баланс между функциональностью, актуальным дизайном и наследием бренда.