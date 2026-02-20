Русский код в российской моде

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mousson Atelier Фото: KOSS KOSS Фото: Mousson Atelier Фото: KOSS KOSS Фото: KOSS KOSS Фото: YASNA Фото: «ВЕТЕР ЗНАЕТ» Фото: «ВЕТЕР ЗНАЕТ» Фото: Radical Chic Фото: SYMPTOM Х KATE SNAP Фото: YASNA Фото: LE-VERTIGE Фото: COCOSHNICK Фото: COCOSHNICK Фото: OXIOMA Фото: OXIOMA Фото: COCOSHNICK Фото: OXIOMA Фото: OXIOMA Следующая фотография 1 / 19 Фото: Mousson Atelier Фото: KOSS KOSS Фото: Mousson Atelier Фото: KOSS KOSS Фото: KOSS KOSS Фото: YASNA Фото: «ВЕТЕР ЗНАЕТ» Фото: «ВЕТЕР ЗНАЕТ» Фото: Radical Chic Фото: SYMPTOM Х KATE SNAP Фото: YASNA Фото: LE-VERTIGE Фото: COCOSHNICK Фото: COCOSHNICK Фото: OXIOMA Фото: OXIOMA Фото: COCOSHNICK Фото: OXIOMA Фото: OXIOMA

Необъятные просторы, драматичная история, многонациональный самобытный фольклор — российские дизайнеры увлеклись родной страной всерьез и надолго. На, казалось бы, бесплодном поле вынужденного внимания постепенно выросли искренний интерес, вдохновение, идеи и творчество, принеся современной моде РФ богатый урожай. Создатели коллекций не на шутку втянулись в поиски смыслов и исследование корней, дистанцируясь от легковесных течений fast fashion.

Российский ювелирный бренд Mousson Atelier уверенно переименовывает «украшения» в «будущие семейные сокровища», транслируя посыл: эти изделия создаются для того, чтобы стать основой фамильной коллекции и передаваться из поколения в поколение. Например, серьги-трансформеры из белого золота в прохладной северной гамме. Верх декорирован голубыми аквамаринами барочной формы в обрамлении бриллиантов, а нижняя часть украшения с таитянской жемчужиной съемная. Одно движение — и образ преображается. Ювелирное искусство демонстрирует готовность адаптироваться к жизненным ритмам современных мегаполисов. Нотами сказочного волшебства играют серьги с сапфирами и эмалью из коллекции A'la russe: украшение в форме варежек игриво интерпретирует популярный сюжет снежной русской зимы и новогодних праздников. Авторская ручная роспись цветной эмалью по белому золоту вдохновлена гжельскими мотивами.

В коллекции бренда женской одежды и аксессуаров Radical Chic звучат традиции российского авангарда, элементы знаковых архитектурных сооружений столицы и мотивы сокровищниц царской России. Платок «Красная площадь» — взгляд бренда на сердце Москвы и его архитектурный ансамбль. Интеллектуальный сувенир или стильный повседневный аксессуар — этот строгий платок легко интегрировать практически в любой гардероб, если его посыл созвучен обладательнице.

Принт «Узорочье» представляет зрителю собор Василия Блаженного — храм, рожденный из легенд и мечтаний, который часто называют русской народной сказкой, воплощенной в камне. Его купола — не просто архитектура, а живописный код страны: они смелые, праздничные, нарядные, полные неунывающей энергии. Обрамлением собора стали элементы узорочья — русского архитектурного стиля, сформировавшегося в XVII веке и ставшего ключевым в декоративной культуре допетровской России. Именно эта стилистика впоследствии превратилась в русский вариант барокко. Художники Radical Chic постарались объемно передать замысловатость форм, пышность декора и сложность живописной композиции.

Бренд Koss Koss создает ткани с авторскими принтами, вдохновленными самыми теплыми детскими воспоминаниями. Тираж таких тканей ограничен, а изделия порой существуют только в единичных экземплярах. Принты приковывают внимание с первого взгляда: ироничные, ностальгические и визуально красноречивые «Щелкунчики», «Пионеры», «Неваляшечка», «Юла» и даже «Жигули» живут на стыке бунта и нежности, тепла и ностальгии по детской беззаботности, напоминают о каникулах у бабушки в деревне и первых поездках с папой в его автомобиле.

Ностальгия по советскому детству нашла отражение и в капсульной коллаборации Symptom х Kate Snap. Два самобытных бренда — философский, исследующий эстетику несовершенств Symptom и дерзкий уличный Kate Snap — объединили сложную ювелирную технику и минималистичный дизайн, обратившись к тонкому архетипическому пласту ностальгии по временам олимпийских побед, покорения космоса и гордости за красный флаг. Коллекция состоит из двух изделий-компаньонов. Кольцо-ковер, изготовленное с использованием техники перегородчатой горячей эмали, повторяет сложный узор советского ковра. Подвеска-трубочка — минималистичный свернутый ковер без эмали, с тонким чернением, подчеркивающим рельеф узора.

Коллаборация родилась из личных воспоминаний основателей брендов о детстве, проведенном в панельках, и желания исследовать феномен материальной памяти. «В эпоху перемен и нестабильности многие инстинктивно ищут опору в детстве, в знакомых и теплых образах прошлого. Мы все помним, как перед сном рассматривали замысловатые узоры на ковре, висевшем на стене. Это был наш личный мир, источник фантазий и ощущения уюта. Мы хотели не просто скопировать форму, а заключить в оболочку ювелирного изделия это тепло, эту "материальную память", превратив аксессуар в личный амулет»,— комментируют создатели.

Бренд аксессуаров Yasna выпустил две линии косметичек с русским характером и кустодиевским флером. Russian chic и Red Russian — два аксессуара рассказывают свои истории праздника, роскоши и любви к себе. Чтобы создать косметички в формате многофункциональных арт-объектов, основательница бренда Мария Соколова в поисках вдохновения погрузилась в мир картин Бориса Кустодиева. «Я думала о его женщинах: сильных, пышущих жизнью. О цветах и фактуре, присущих истинно русскому духу. О празднике, который длится в его полотнах даже в будний день»,— делится размышлениями Мария.

«Ветер знает» — метафоричный бренд, каждая коллекция которого наполнена особым настроением. Игнорировать краткосрочные тренды — принципиальная позиция основательницы марки Ольги Мельниковой. В коллекции можно найти нетривиальные решения из стежки, например архитектурную и одновременно практичную накидку-болеро, мигрировавшую на подиум из мира балета. Или платье с юбкой А-силуэта и роскошными барочными рукавами, которое транслирует эстетику зрелой, осознанной женственности. Платье легко комплектуется с верхней одеждой в связи с особенностями материала: стежка упругая, держит форму, но легко управляема. В нем не жарко в помещении благодаря циркуляции воздуха и не холодно на улице в межсезонье.

Жакет из элегантной шерсти в елочку с деликатными вкраплениями микропайеток напоминает просторную крестьянскую рубаху, которую можно свободно носить как верхнюю одежду или перехватить поясом. Имперским шиком сияет парка из стеганого бархата — стильная, уютная и объемная. «Антивандальный» бархат, основной материал парки, — роскошно и нарядно. В сочетании с нежнейшей контрастной подкладкой из вискозы он создает богемный образ с оттенками дореволюционного шика.

Чтение исторического кода было бы невозможно без головных уборов. В Cocoshnick Headdress Ольги Рузаковой сумели переосмыслить традиционный головной убор, наделив его современным характером. Дизайнеры искусно и смело экспериментируют с формами, архитектурой и палитрой. «Пирожок» из каракуля — шляпка с богатой историей. Выполнена вручную из натурального меха каракульчи в сером цвете и сочетает в себе ретроэлегантность, универсальность и свежий взгляд на моду. Похожая форма есть в гладком кожаном исполнении. Каноничные ушанки в Cocoshnick Headdress представлены в объемной фактурной ткани и нежных тонах. Отдельного упоминания заслуживают повязки на голову, выполненные вручную из меха норки двух цветов: коричневого и серого. Головной убор напоминает зимнюю версию цветочного венка и создает образ современной городской нимфы.

Oxioma — арт-ювелирный бренд, где украшение становится символом и высказыванием. Основанный в 2018 году выпускницами курса «Ювелирный дизайн» Британской высшей школы дизайна Оксаной Полуэктовой и Марией Лыковой, бренд вырос из творческого союза, основанного на едином чувстве эстетики, смелости и стремлении к поиску новых форм и смыслов.

С самого начала Oxioma стремилась превратить украшение в арт-объект, наполненный не только эстетикой, но и смыслами: это работа на стыке искусства и дизайна, где мифы и культурные коды переводятся на язык современного минимализма, бионики и скульптурных форм. В коллекциях традиция вступает в диалог с авангардом, геометрия соединяется с органикой, а простота формы раскрывает глубину творческого посыла. Чокер «Росы» — это сочетание классики и графики: натуральный жемчуг, собранный в плотную нить, и подвеска в форме кокошника с серебряными цветами и каплями росы. Это не «правильное жемчужное ожерелье», а украшение, которое притягивает взгляды.

Ручная роспись на классических кокошниках бренда делает каждое украшение авторским и неповторимым и позволяет обладателю носить на себе предмет искусства. В маленьком артефакте, создавая мост между прошлым, настоящим и будущим, переплелись разные культуры, традиции и личные воспоминания. Помимо узнаваемых брошей, в коллекции есть кольца в виде кокошника, моносерьги и даже эффектный ободок «Росы» из бронзы, покрытой золотом 999-й пробы.

Бренд le-Vertige выпустил лаковую сумку из натуральной кожи в стиле ранних 2000-х, созданную для тех, кто ставит на броские акценты и уверенность в себе, которая ощущается, как говорится, за версту. Вдохновленная эпохой Y2K-поп-культуры, периодом технологического оптимизма, откровенного гламура и ярких образов, когда сумка служила еще и манифестом настроения, новинка сочетает в себе ностальгию и современную функциональность.

Лаковая мятая поверхность ультраблеска отражает свет и привлекает внимание. Культовая форма baguette, любимица It-girls эпохи нулевых создает вкупе с сияющей, гламурной фурнитурой эффект «только что со съемки». Этот аксессуар содержит мощный заряд позитивного настроения в духе «у меня все получится».

Мария Блохина