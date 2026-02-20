Пазл вдохновения

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАСТЕРСКАЯ НОВЫХ МЕДИА Фото: МАСТЕРСКАЯ НОВЫХ МЕДИА

Как вдохновение находит дорогу к человеку? Как появляются в нашей жизни новые любимые хобби? Символично, что именно эта тема стала главной на дружеских встречах, которые предваряли запуск клубного трека ИД «Коммерсантъ» на Северо-Западе. Скажи мне, что тебя зажигает, и я скажу, кто ты, — меткое выражение Еврипида о дружбе будет справедливым и для наших увлечений, настолько красноречивы могут быть они (или их отсутствие).

Для меня одним из ярких источников вдохновения стала мозаика. Возможно, в тот момент, когда я встретился с ней лицом к лицу, мне требовалось одновременно творческое и прикладное хобби. Мозаика сродни ремеслу: ты берешь инструменты, колешь камень или стекло. И даже когда ты не создаешь свой рисунок, а, например, повторяешь живописную работу, созданную другим художником, элемент творчества здесь все равно колоссальный: ведь именно ты решаешь, какой материал ты выберешь, как будут играть цветовые оттенки и так далее. А еще это творчество сродни медитации: ты погружаешься в процесс до такой степени, что полностью растворяешься в нем и очень нескоро выходишь из этого состояния.

В рубрике «Клуб» своими источниками вдохновения делятся девелоперы и банкиры, рестораторы и дизайнеры. Музыка и путешествия, верховая езда и скалолазание, литература и кино — эти и другие темы прозвучат на встречах клуба «Ъ» на Северо-Западе, которые стартовали в феврале. Именно из вдохновения рождаются идеи, а клуб — то место, где идеи становятся действием. Присоединяйтесь!

Александр Щелканов, директор по региональному развитию ИД «Коммерсантъ»