Услышать себя в большом городе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Антонова Фото: Екатерина Антонова

Девизом последних лет, вне зависимости от того, какое животное покровительствует им согласно восточному календарю, вполне могло бы стать «правило Красной Королевы» из кэрролловской «Алисы в Зазеркалье»: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. А чтобы попасть в другое место — бежать вдвое быстрее!»

Эффект Красной Королевы подчас вынуждает нас действовать быстрее, чем у нас получается осмыслить предпринятые шаги и оценить их значение. Смыслом становится само движение. Ловушка состоит в том, что мы с азартом вовлекаемся в эту гонку, ломаем голову, изобретая все новые способы ускориться, освоить многозадачность, повысить продуктивность и всех победить, в то время как единственное, что нам необходимо для достижения всех этих целей, — это просто передышка. Или хотя бы замедление.

Для чего стоит замедляться? Не только для того, чтобы перевести дух, осмотреться, отдышаться и так далее. Время для себя и наедине с собой позволяет услышать себя. Этот заложенный в нас от природы навык несложно потерять на фоне постоянного цифрового шума. Как найти уединение в большом городе? Например, как ни парадоксально это может прозвучать, в новом спа-комплексе площадью три тысячи квадратных метров. Всесезонный курорт «Игора» сделал ставку на приватность: посещаемость регулируют так, чтобы одновременно на территории спа находились всего несколько десятков человек. Просторный зал с бассейном и окнами от пола до потолка впускает внутрь безмолвие лесной природы. И хотя он по размеру примерно как школьный стадион, забитым до отказа не будет — это другой опыт.

В индийском центре натуропатии и йоги Prakriti Shakti в штате Керала взяли на вооружение практику «дофаминового детокса»: временный отказ от стимулов, которые вызывают зависимость — от курения и алкоголя до думскроллинга и видеоигр, — в обмен на соприкосновения с простыми радостями жизни (прогулками на природе, живым общением, танцами, купанием, питанием на основе фруктов и овощей). Отрезанный от привычных допингов, человек может ощутить не просто дискомфорт, но панику: в ответ на внутренний вопрос, чего же мне на самом деле хочется, лишь звенящая тишина. Однако именно из нее рождаются и сами приходят ответы на те вопросы, которые мы не решались себе задать, иногда очень долго.

Галина Столярова, редактор журнала «Коммерсантъ Стиль Клуб»