В Чувашии объявили желтый уровень опасности из-за сильного снега и метели

В Чувашии объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает МЧС республики.

Согласно прогнозу метеорологов, днем 16 февраля в Чебоксарах и в большинстве районов республики ожидается сильный снег, метель и усиление восточного ветра с порывами до 15–17 м/с. На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица.

Сегодня, 15 февраля предупреждение действовало из-за гололедных явлений и ухудшения видимости до 500 метров в Чебоксарах и местами по республике, а также из-за снежного наката и гололедицы на дорогах.

Влас Северин