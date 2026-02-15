Казанский «Рубин» обыграл узбекистанский «Пахтакор» со счетом 2:0

Казанский «Рубин» одержал победу над узбекистанским «Пахтакором» в контрольном матче на сборе в Турции. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами отметились Жак Сиве и Даниил Моторин.

Под руководством нового главного тренера Франка Артиги «Рубин» выиграл все зимние встречи. Следующий матч команда проведет 20 февраля с «Оренбургом». Игра пройдет в закрытом режиме.

Первый официальный матч после возобновления сезона «Рубин» сыграет 28 февраля на выезде с махачкалинским «Динамо».

Влас Северин