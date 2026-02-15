В шести округах Владимирской области нарушено энергоснабжение из-за снегопада

Из-за сильного снегопада в шести округах Владимирской области произошли сбои в энергоснабжении. Для временной подачи электроэнергии используются резервные источники. Об этом сообщила пресс-служба «Владимирэнерго».

Речь идет о Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Селивановском, Суздальском и Судогодском муниципальных округах. В ремонтных работах участвуют 22 бригады «Владимирэнерго» — 85 энергетиков и 27 единиц спецтехники.

«Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю»,— отмечается в пресс-релизе «Владимирэнерго». Устранение повреждений осложняется снежными заносами, добавили в компании.

Во «Владимирэнерго» действует режим повышенной готовности. Компания находится в контакте с региональным управлением МЧС и местными властями. Специалисты призвали жителей не пытаться самостоятельно восстановить электричество.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности во Владимирской области из-за сильного снега и ветра. Он будет действовать до 6:00 мск 17 февраля.