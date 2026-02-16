У наркозависимых начнется новая жизнь

С 1 сентября 2026 года психиатры-наркологи будут по-новому вести диспансерное наблюдение за пациентами с зависимостями. Действующие правила были утверждены еще в 2015 году, но с тех пор в стране сильно изменилась структура наркопотребления, поясняют врачи. Подготовленный Минздравом новый порядок впервые делит пациентов на группы по тяжести зависимости. Также в нем четко прописаны обязанности психиатров-наркологов, ориентиры ремиссии для пациентов и механизм отказа от диспансеризации. Эксперты считают, что новые правила «отвечают новым вызовам в наркологической ситуации» и облегчат жизнь как врачам, так и пациентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Минздрав РФ утвердил 12 февраля новый порядок диспансерного наблюдения за людьми с зависимостями от психоактивных веществ (ПАВ). Сейчас оно регламентируется ведомственным приказом №1034н, который был разработан еще в декабре 2015 года и с тех пор не менялся. В новом документе ведомство разделяет таких пациентов на четыре категории.

ДН-1 — пациенты с диагнозами так называемого пагубного употребления, когда употребление алкоголя или ПАВ наносит физический и психический вред человеку, но сама зависимость еще не сформирована.

ДН-2 — пациенты с «синдромом зависимости», вызванным употреблением алкоголя.

ДН-3 — пациенты с «синдромом зависимости», вызванным употреблением любых психоактивных веществ, кроме алкоголя.

ДН-4 — пациенты, на которых судом возложена обязанность пройти лечение от наркозависимости или социальную реабилитацию.

Предполагается, что психиатр-нарколог будет устанавливать объем лечебных и реабилитационных мероприятий для пациентов из разных групп.

Сам же диспансерный прием будет включать в себя оценку состояния, назначение диагностики и лечения, а также разъяснение пациенту алгоритма действий на случай обострения расстройства.

Также в документе дано четкое определение ремиссии зависимости — это «воздержание от употребления психоактивных веществ в период не менее одного года». От достижения ремиссии зависит длительность диспансерного наблюдения. Например, при ремиссии свыше двух лет наблюдение за пациентами группы ДН-4 будет осуществляться один раз в три месяца.

Решение о прекращении диспансерного наблюдения, согласно новому порядку, будет принимать врачебная комиссия медучреждения.

Врач сможет прекратить наблюдение сам, только если пациент оформит письменный отказ, не будет являться на прием в течение одного года или сменит место жительства.

В последнем случае пациент должен проинформировать врача о переезде и указать медучреждение, где продолжит наблюдаться.

Замдиректора научного центра наркологии при НМИЦ им. В. П. Сербского Анатолий Сахаров рассказал “Ъ”, что новый порядок необходим из-за «существенных позитивных изменений» наркологической ситуации в стране за последние десять лет. Он сослался на данные Минздрава, который регистрирует снижение потребления ПАВ, особенно среди молодежи: «Показатели общей и первичной заболеваемости наркологическими расстройствами среди подростков уменьшились почти на 80%». Кроме того, структура наркопотребления серьезно изменилась из-за распространения синтетических наркотиков. «Это ставит перед наркологической службой страны новые задачи, заключающиеся в усилении профилактической работы с населением и совершенствовании лечебно-реабилитационного процесса, важной частью которого является диспансерное наблюдение за пациентами»,— поясняет господин Сахаров. По его словам, выделение отдельных групп пациентов «как раз отвечает новым вызовам в наркологической ситуации в стране» и задачам профилактики общественно опасного поведения.

Замдиректора Института наркологического здоровья нации Игорь Орлов считает, что ситуация «изменится заметно, но без революции». По словам эксперта, документ упорядочивает процесс диспансеризации: то, что раньше делалось «по привычке» или в соответствии с региональными актами, теперь описано как единая федеральная схема. Это облегчает процедуру лечения всем, уверен господин Орлов: «Для пациентов главный плюс в предсказуемости и понятных правилах. Ведь в тексте прямо закреплены ориентиры ремиссии и стойкой ремиссии, а также процедура отказа от наблюдения по письменному заявлению. А для врачей плюс в том, что клиническое прекращение наблюдения выводится на уровень врачебной комиссии, что снижает личную уязвимость и делает решения более защищенными». Эксперт также подчеркивает важность регламентации отказа от диспансерного наблюдения: «Это означает, что наблюдение не должно основываться на принуждении. Оно основывается на клинической целесообразности и на том, что пациент понимает, зачем это нужно».

Полина Мотызлевская