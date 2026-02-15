Рубио рассказал, почему пропустил встречу по Украине в Мюнхене

Госсекретарь США Марко Рубио не смог участвовать в одной из многочисленных встреч по Украине на Мюнхенской конференции, поскольку одновременно вел переговоры с сирийской стороной и курдскими делегатами. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

«У них проходила одна из многочисленных встреч по Украине, в которых мы участвуем. Мы не смогли прийти на одну из них. И причина, по которой мы не смогли пойти на ту встречу с четырьмя другими европейскими странами, заключается в том, что мы встречались с Сирией и курдами. Я просто не мог придумать, как мне оказаться в двух местах одновременно»,— сказал господин Рубио (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что переговоры с Сирией связаны с необходимостью соблюдения недавно заключенного соглашения между сирийским правительством и командованием курдских формирований «Сирийские демократические силы». По словам господина Рубио, выполнить договоренности будет непросто. Также госсекретарь отметил, что подобные соглашения следует заключить с другими элементами сирийского общества, включая друзов, бедуинов и алавитов.

Марко Рубио ранее провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил углубление взаимодействия в обороне и экономике, подчеркнув намерение Вашингтона расширять сотрудничество с Киевом в области безопасности.